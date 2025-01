Anul 2025 vine cu bani pentru cei care au aceaste cifre ale destinului. Numerologul Romeo Popescu: Vor avea un succes financiar și profesional destul de mare

Numerologul Romeo Popescu a făcut previziunile pentru 2025 în funcție de cifra destinului. Potrivit acestui, 2025 este un an 9, un an al schimbării, ceea ce înseamnă că toate cifrele destin de la 1 la 9 vor fi transformate, mai ales în plan personal. În plus, cei care au cifrele destinului 3 sau 5 o vor duce foarte bine din punct de vedere financiar în acest an.

Previziuni pentru cifra destinului 3

"Ei se simt foarte bine în 2025. Sunt inspirați. În primul și în primul rând îi inspiră cunoașterea pe care au dobândit-o din 2017 și până acum. Cunoașterea din 2023 și până acum îi inspiră foarte mult. Sunt multe evenimente pe care ei au ocazia să le închidă, în sens bun al vieții, venite din 2017- 2023, să le închidă într-un sens interesant.

De aia destinul 3 să se uite puțin în spate să vadă că sunt acolo niște lucruri pe care nu le-au închis, dar au ocazia să le închidă acum în sens bun, adică în beneficiul lor.

O stare foarte bună din punct de vedere financiar. De aia s-ar putea să nu se uite foarte mult în zona de amor, pentru că o să fie foarte ocupați să facă bani, o să fie foarte ocupaţi să își dezvolte această latură financiară a vieții și atunci e bine pe de o parte, pe de altă parte totuși contează și familia. Dar o să aibă un succes financiar și profesional destul de mare și o să uite de ăștia de acasă.

Dacă eu fac bani, le dau și lor. E bine să mă înțeleagă. Depinde cine e acasă, că dacă e o doamnă/domn care are destin 2, s-ar putea să-i facă capul țăndări, că ea să simte confuză. Dacă e o doamnă/domn care-i destin 1 nu va înțelege", a spus numerologul Romeo Popescu la Antena 3 CNN.

Abundență financiară și pentru cei cu cifra destinului 5

"Avem o particularitate în 2025, acest 25, care este 5 x 5, deci cinci se înmulțește pe sine însuși. De aceea destinul 5 va avea un an foarte interesant din punct de vedere al călătoriilor. Dacă din punct de vedere financiar stă foarte bine, îi recomand să aibă un an în care să călătorească și să fie turist.

Dacă nu, o să vedem destinul 5 care îi arde foarte mult să plece, mulți dintre ei vor pleca că vor ei, vor pleca de la locul de muncă către ceva mai bine.

Alții vor călători în altă casă, de exemplu, își părăsesc familia ș.a.m.d. și călătoresc în altă parte, pentru altcineva. Sau pentru a fi liber, sau din cauza faptului că se simt încorsetați în familie, vor pleca, deci sunt pe drum, adică sunt pe picior de plecare.

Din punctul ăsta de vedere, nu pot să spun că e rău, pentru că sunt mulți oameni destin 5 care vor închide niște perioade apăsătoare pentru ei", a mai spus numerologul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News