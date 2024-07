Andy Murray se va retrage definitiv din tenis după Jocurile Olimpice de la Paris /foto

Fostul număr 1 britanic este „extrem de mândru” să concureze la Jocurile Olimpice ca ultimul său turneu. Jucătorul de 37 de ani anunțase deja că se așteaptă ca 2024 să fie ultimul său sezon ca jucător, marcând Wimbledon și Jocurile Olimpice ca evenimente de rămas bun.

Acestea sunt turneele în care a obținut cele mai mari succese, câștigând titlul la simplu masculin la SW19 în 2013 și 2016, și medalia de aur olimpică la Londra și Rio de Janeiro în 2012 și respectiv 2016. Murray a jucat un meci de dublu masculin la Wimbledon luna aceasta și urmează să concureze la simplu și dublu, alături de Dan Evans, la Paris în această vară.

El a postat pe X în această dimineață: „Am ajuns la Paris pentru ultimul meu turneu de tenis Olympics. A concura pentru Marea Britanie a fost de departe cele mai memorabile săptămâni din cariera mea și sunt extrem de mândru că o pot face pentru ultima dată!”

Arrived in Paris for my last ever tennis tournament @Olympics

Competing for ???????? have been by far the most memorable weeks of my career and I’m extremely proud to get do it one final time! pic.twitter.com/keqnpvSEE1