Andrew Tate a transmis un mesaj din închisoare: Comportă-te ca o oaie ...

Unul ditre frații Tate, a transmis un mesaj din spatele gratiilor, acolo unde se află din 29 decembrie 2023.

„Se pare că nebunia elitei conducătoare este expusă în întreaga lume acum. Au o singură comandă: Nu vorbi, comportă-te ca o oaie“, a scris Andrew Tate sâmbătă dimineața.

Ulterior, într-o altă postare, acesta a scris: „Dumnezeu este de partea noastră. Matrix nu va câștiga“.

