Anca Todoni, debut impresionant în noul sezon al WTA. Românca a învins-o fără emoții pe Mirjam Bjorklund

Românca în vârstă de 24 de ani a demonstrat o formă excelentă în primul tur al calificărilor, unde a învins-o fără emoții pe suedeza Mirjam Bjorklund (locul 765 WTA).

Meciul s-a încheiat cu scorul de 6-1, 6-2, după doar o oră și opt minute de joc. Todoni a dominat partida, impunându-se cu o serie de lovituri precise. Mai mult, ea nu i-a oferit adversarei nici măcar o șansă de break, controlând cu autoritate schimburile de mingi.

Pentru un loc pe tabloul principal al turneului, Todoni o va înfrunta pe Anna Karolina Schmiedlova, ocupanta locului 110 WTA și cap de serie numărul 5 în calificări. Slovaca este o jucătoare experimentată, cunoscută pentru abilitatea sa de a construi punctele cu răbdare.

În calificările turneului de la Brisbane este prezentă și Ana Bogdan, clasată pe locul 114 WTA. Aceasta, cap de serie numărul 6, a jucat împotriva australiencei Arina Rodionova, situată pe locul 164 mondial.

Ana Bogdan s-a calificat fără probleme în ultimul tur al calificărilor turneului WTA 500 de la Brisbane, după ce s-a impus, scor 6-1, 6-2 în fața australiencei Arina Rodionova.

Pentru un loc pe tabloul principal, Bogdan va evolua împotriva columbiencei Emiliana Arango (169 WTA), care a trecut în minim de seturi de Heather Watson, scor 6-4, 6-4.

