Analiza lui Bogdan Chirieac: Strategia ”Stormy Daniels”, riscantă într-o lume atât de furtunoasă

Bogdan Chrieac a scris un editorial pentru DCNews.ro, în care evaluează implicațiile și analizează consecințele pe care le are, inclusiv pentru România, decizia tribunalului din New York, în cazul Trump-Stormy Daniels.

Iată, integral, editorialul scris de Bogdan Chirieac.

”Stormy Daniels, într-o lume furtunoasă

D-na Stormy Daniels, fostă profesionistă a sexului, l-a acuzat pe fostul președinte american Donald Trump că a pus-o să-și exercite profesia, în 2006, în timp ce era căsătorit cu Melany, contra sumei de 10.000 de dolari, iar în 2016 i-a mai plătit 130.000 de dolari, ca să nu toarne în presă evenimentul. Cazul a fost inițial analizat de justiția americană și a fost clasat. Apoi, un procuror apropiat Partidului Democrat (în America magistrații pot face și politică) a dezgropat cazul, l-a dus la Curtea cu juri, tot la un judecător cu simpatii democrate, iar Tribunalul l-a găsit pe Trump vinovat. Sentința urmează să fie pronunțată pe 11 iulie și poate varia de la o simplă amendă până la închisoare de 4 ani, având între cele două extreme posibilitatea arestului la domiciliu.

Sondajele de opinie îl dau pe Donald Trump drept principal favorit la alegerile prezidențiale din SUA, din 5 noiembrie. Lumea este în general de acord că și în 2020 ar fi câștigat cu ușurință un al doilea mandat la Casa Albă, dacă nu ar fi început pandemia care a lovit grav economia americană. Pentru cititorul român, mai puțin familiarizat cu sistemul american, faptul că Trump a fost găsit guilty - vinovat ar putea să însemne sfârșitul unei cariere politice. Mai mult, motivul invocat de instanță pentru condamnare nu este aventura cu furtunoasa Daniels, ci faptul că s-au manipulat acte contabile pentru ca ea să fie plătită. Pe românește, de-a dreptul corupție.

Părinții Fondatori ai Americii au scris Constituția pentru o națiune cu adevărat liberă. Astfel, acuzațiile la adresa lui Trump nu au nicio relevanță dacă va dori să candideze, iar Trump dorește. Pentru a te înscrie în cursa pentru președinția Statelor Unite ale Americii, Constituția prevede două condiții: să fi născut pe pământ american și să ai vârsta peste 35 de ani.

Pe scurt, nu se ia în considerație cazierul, eventuala încarcerare sau acuzațiile dovedite de corupție sau de orice altceva. Pe Trump îl mai așteaptă încă trei dosare gen suveică, așa cum se întâmpla în România în timpul războiului româno-român din 2014-2017. Trump poate fi condamnat și în acele dosare și poate ajunge în pușcărie. El poate candida din pușcărie, poate fi ales, poate fi dus la depunerea jurământului pe 21 ianuarie anul viitor, după care, în pușcărie fiind, Trump se poate auto-grația, schimbând în aceeași zi gratiile cu Biroul Oval din Casa Albă.

Părinții Fondatori ai Americii s-au gândit că adevăratul juriu al unul președinte american este chiar poporul, mult mai numeros decât cei 12 jurați care hotărăsc verdictul vinovat-nevinovat. Desigur, Trump ar avea o problemă dacă ar pierde alegerile, fiindcă e puțin probabil ca Biden să-l grațieze.

Procesul zombi-cel mai urât coșmar al lumii occidentale

Analiștii americani sunt în general de acord că episodul de la Tribunalul din New York nu afectează șansele lui Trump de a fi ales președinte. În schimb, tot scandatul declanșat de doamna Furtunoasa Daniels are conotații din America până în Japonia, trecând prin Europa, Ucraina, Rusia și China. În timp ce în Federația Rusă, unde nu se pune problema democrației - Putin și-a fraudat alegerile în așa fel încât, fără niciun scandal, a obținut 95% - iar în China Xi Jinping a obținut un rezultat fără echivoc de 100%, scandalul din SUA dă senzația unei Americi dezbinate, chiar instabile politic. O să spuneți că Justiția e oarbă în America și nu ține seama de nimeni, când este vorba despre lege. Întrebarea este: Justiția nu era tot oarbă, când a dezgropat cazul lui Trump și l-a adus la o instanță democrată din New York? De altfel, este un motiv pentru care procesul a fost numit ”procesul zombi”. Cel mai urât coșmar al lumii occidentale - deci și al României - este o Americă slabă politic. Har Domnului, economia americană este atât de puternică încât poate funcționa practic în orice condiții, nefiind prea mult influențată de establishment-ul de la Washington. Dar acest scandal la vârful politicii americane, implicându-l pe fostul și probabil viitorul președinte al SUA, face un rău atât Americii cât și întregii lumi occidentale. Deci: inclusiv României. Probabil că, în patima politică, America nu mai ține seama, așa cum ar trebui, de interesele sale globale. SUA nu au un interes național, ci unul global, rămânând în continuare singura superputere a lumii.

Omenirea se află în pragul unor momente de maximă încordare. Ideea președintelui Macron de a trimite trupe NATO în Ucraina prinde contur. Ceea ce părea de neimaginat cu şase luni în urmă, devine, pe zi ce trece, realitate. Deocamdată, astăzi, se discută despre instructori, mâine se va discuta despre trupe combatante. Este o măsură justă, fiindcă Rusia nu trebuie lăsată să câștige războiul din Ucraina. Înfrângerea Ucrainei înseamnă înfrângerea întregii lumi occidentale, cu toate consecințele ce decurg de aici. Rusia nu are putere să invadeze Occidentul, dar împreună cu China ar putea să facă mari probleme întregii planete. În Orientul Mijlociu lucrurile sunt, pe zi ce trece, tot mai încurcate. Lumea civilizată vorbește cu vocea Americii, în primul rând. Și adaugă apoi și vocea unor state mari din UE. De la antipozi se alătură și Japonia, Coreea sau Australia.

George Soros a avut dreptate

Un președinte american găsit vinovat, doar fiindcă un procuror democrat a manipulat-o pe doamna Daniels, îi ia mult din putere acestuia. Constituția americană este manualul de utilizare al unei națiuni extrem de puternice și care a făcut din diversitate principalul sau atu. Acum, lupta politică democrați-republicani, anterior bine moderată de deep state - statul profund, pare să-i fi scăpat acestuia de sub control. Cel mai bine ar fi ca toate celelalte procese ale lui Trump să fie amânate pentru după alegeri sau după încheierea mandatului prezidențial. Aici nu este vorba despre o persoană, nu este vorba nici măcar despre națiunea americană, este vorba despre două sisteme care, mai devreme sau mai târziu, se vor confrunta pe planeta Pământ: democrație versus dictatură. Adică, așa cum ne învăța George Soros, acest Karl Max al secolelor 20 și 21. S-a dovedit că în aceasta privință a avut mare dreptate. România avut șansa să pice de această dată de partea democrației. Șansa nu trebuie irosită tocmai în țara care conduce lumea democratică. Energia trebuie economisită, democrațiile trebuie să se întărească, iar un președinte trebuie condamnat nu via Stormy Daniels, ci doar atunci când și-a trădat țara sau valorile pe care se ridică astăzi lumea noastră. În rest, Trump rămâne deocamdată la fel de învingător pe 5 noiembrie, cum era și înaintea verdictului”.

*Intertitlurile aparțin redacției.

