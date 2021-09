Alina Eremia are COVID-19. Cum s-a infectat artista. "Mai bine aflați de la mine"

Tot mai multe vedete au anunțat în ultima perioadă că s-au infectat cu Sars-Cov-2. Ultima care a anunțat că are COVID-19 este cântăreața Alina Eremia. Aceasta a scris pe pagina sa de Instagram că a făcut boala și a dat detalii despre starea ei de sănătate.

"Nu am vrut să fac o știre din asta, dar mai bine aflați de la mine cum mă simt. Da, am fost confirmată pozitiv, în urma unui test de rutină pe care îl fac săptămânal. Aveam o bronșită care îmi dădea bătăi de cap de două săptămâni, așa că pe fond de oboseală acumulată în ultima perioadă și având sistemul imunitar slăbit, am fost predispusă să iau virusul.", a scris Alina Eremia pe contul său de Instagram.

Vedeta a spus că a făcut o formă ușoară a bolii și că se tratează acasă.

"Sunt deja în autoizolare de câteva zile. Starea mea de sănătate e bună. Din fericire, am o formă ușoară. Aveți grijă de voi și de sănătatea voastră", a încheiat Alina Eremia.

View this post on Instagram A post shared by Alina Eremia (@alinaeremia)

Cum a luat Andreea Marin Covid-19, deși era vaccinată cu ambele doze. "Am stat câteva zile la pat"

Deși era vaccinată cu ambele doze de AstraZeneca, Andreea Marin s-a infectat cu Sars-Cov-2. Vedeta a povestit de unde ar fi putut contracta virusul.

"Mare parte din echipa cu care am lucrat într-un proiect am călătorit în străinătate, am filmat, mare parte din echipă s-a îmbolnăvit. Probabil s-a transmis foarte ușor această variantă de la unul la altul. Și uite așa am trecut prin 14 zile de stat cuminte acasă.", a povestit Andreea Marin, la un post TV, potrivit Realitatea.net.

Totuși, vedeta a menționat încă o dată că datorită vaccinului a făcut o formă ușoară a bolii.

"Nu este o experiență plăcută, însă eu fiind vaccinată acum 5 luni și ceva, cu alte cuvinte am mai pierdut din apărare, eu totuși am avut o variantă ușoară. Am fost păzită totuși de vaccin. Am stat câteva zile la pat, am avut simptomele unei gripe puternice. Cu dureri de cap, de mușchi, de corp, temperatură, dureri de gât.", a mai spus vedeta.