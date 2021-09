Cum a luat Andreea Marin Covid-19, deși era vaccinată cu ambele doze. "Am stat câteva zile la pat"

Deși era vaccinată cu ambele doze de AstraZeneca, Andreea Marin s-a infectat cu Sars-Cov-2. Vedeta a povestit de unde ar fi putut contracta virusul.

"Mare parte din echipa cu care am lucrat într-un proiect am călătorit în străinătate, am filmat, mare parte din echipă s-a îmbolnăvit. Probabil s-a transmis foarte ușor această variantă de la unul la altul. Și uite așa am trecut prin 14 zile de stat cuminte acasă.", a povestit Andreea Marin, la un post TV, potrivit Realitatea.net.

Andreea Marin: Am fost păzită totuși de vaccin

Totuși, vedeta a menționat încă o dată că datorită vaccinului a făcut o formă ușoară a bolii.

"Nu este o experiență plăcută, însă eu fiind vaccinată acum 5 luni și ceva, cu alte cuvinte am mai pierdut din apărare, eu totuși am avut o variantă ușoară. Am fost păzită totuși de vaccin. Am stat câteva zile la pat, am avut simptomele unei gripe puternice. Cu dureri de cap, de mușchi, de corp, temperatură, dureri de gât.", a mai spus vedeta.

Irinel Columbeanu, dus de urgență la spital din cauza COVID-19. Prima reacție: Confirm! Există și este foarte pervers și înșelător

Irinel Columbeanu a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2, iar acum se află pe mâinile medicilor, potrivit declarațiilor sale, citate de Antena Stars. Afaceristul s-ar fi simțit rău în ultimele zile, așa că a decis să își facă un test. Acesta a ieșit negativ, iar Irinel Columbeanu a decis că se poate trata singur.

A cerut ajutorul medicilor prin apel la 112 abia după ce a observat că starea lui este din ce în ce mai rea. Irinel Columbeanu se află acum sub supravegherea medicilor și spune că se simte mult mai bine, potrivit sursei citate mai sus, citează SPECTACOLA.RO.

“Confirm! Bafta unora care, deși până la un moment dat nu s-au putut hotărî singuri să se vaccineze intenționat, până la urmă soarta le-a găsit varianta să se vaccineze totuși, chiar și fără să se vaccineze ei singuri explicit ci indirect, îmbolnăvindu-se pe riscul lor de Covid 19, ceea ce din punct de vedere al imunității se consideră a avea același efect. Virusul există și este foarte pervers și înșelător, noroc cu serviciul de ambulanță, promptitudinea spitalelor și profesionalismul medicilor din România!”, a declarat Irinel Columbeanu, pentru ciao.ro.