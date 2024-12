Alin Petrache (FR Rugby), retrospectiva anului: A fost un an important, am reușit să reconstruim echipa națională

Publicitate

Alin Petrache, președintele Federaţiei Române de Rugby, afirmă că anul 2024 a fost unul important prin prisma reconstruirii echipei naționale de rugby, cu selecționerul francez David Gerard la cârmă, iar rezultatele deja s-au văzut, în contextul în mare parte din lotul național este format din jucători tineri.

”A fost un an important, în care am reușit să reconstruim echipa națională, după Cupa Mondială de anul trecut, cu un staff nou și cu o echipă de jucători tineri.

În acest an echipele naționale și selecționata Lupilor au folosit peste 80 de jucători care au fost monitorizați și evaluați permanent de stafful pe care îl avem la națională. Cred că una peste alta a fost un an bun. Cu siguranță ne dorim cu toții de fiecare dată doar victorii, dar trebuie să ținem cont că avem o echipă noua, tânără, cu un staff nou, care crește de la meci la meci”, a declarat Petrache.

Prezența selecționerului Gerard, de bun augur

Oficialul federației a precizat că roadele muncii selecționerului francez David Gerard au început să se vadă la aproape un an de la instalarea sa în funcție.



”În noiembrie, când deja au început să se vadă roadele muncii lui David Gerard, după un an de zile, am reușit două victorii pe teren propriu și un meci pierdut la limită, cu echipe mai bine clasate decât noi, iar asta îmi dă speranță și pentru următorii ani.

Campionatul intern nou structurat a fost unul animat și cred eu că a fost o bună platformă de lansare a jucătorilor spre lupi și spre naționala de seniori”, a completat acesta.



Petrache consideră însă că sunt multe lucruri care pot fi îmbunătățite în rugbyul românesc, amintind totodată și de condițiile precare de pregătire: ”Cu siguranță sunt multe lucruri pe care le putem îmbunătăți, dar oamenii trebuie să înțeleagă că este un proces de lungă durată și că indiferent de ce eforturi facem, nu întotdeauna avem cele mai bune condiții pentru a ne pregăti”.



Victoriile cu SUA, Tonga și Canada sunt considerate de Alin Petrache cele mai mari performanțe obținute în acest an: ”Cred că cele mai importante realizări sunt victoriile echipei naționale din toamnă și victoria cu SUA din luna iulie”.



În privința problemelor majore cu care s-a confruntat federația în 2024, președintele FRR a nominalizat lipsa unei baze de pregătire pentru echipele naționale și bugetele insuficiente.



”Au fost aceleași ca și în 2023, lipsa unei baze de pregătire pentru echipele naționale și bugetele insuficiente. Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf ne-a fost luat și ținut la distanță și în acest an, nu am putut să ne pregătim așa cum ne-am fi dorit, nu am putut să ne desfășurăm antrenamentele echipelor noastre naționale. Meciurile sunt programate cu greutate și nu în cele mai bune zile pentru noi”, a afirmat el.

Principalul obiectiv pentru 2025, calificarea la ”Mondialele” din Australia

Pentru 2025, principalul obiectiv este calificarea echipei naționale de rugby a României la Cupa Mondială din 2027, din Australia.



”Obiectivul zero al rugbyului românesc este calificarea la Cupa Mondială. Este pentru prima oară când calificarea se joacă într-un an și cu siguranță toate țările participante vor juca cel mai bun rugby posibil și se vor lupta în fiecare secundă pentru a participa la cea mai importantă competiție din lumea balonului oval. Faptul că vom avea un număr mai mare de echipe calificate adaugă extra presiune și o siguranță că meciurile vor fi mai echilibrate decât se așteaptă toți.

România are șansa ei, una foarte importantă, dar cu siguranță nu va fi o calificare ușor de obținut. Toate celelalte țări dispun de bugete considerabile, investesc foarte mult în infrastructură, au extrem de multe facilități, create de stat, în ceea ce înseamnă organizarea în școli, licee sau universități și au politici de sport naționale care generează performanță. Dar sunt încrezător că stejarii vor reuși să se califice din nou la Cupa Mondială, la ediția din 2027, din Australia”, a afirmat Petrache.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News