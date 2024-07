Găsește pe cineva care să sufere pentru tine ca românii după Nicki Minaj.

***

A zis Nicki Minaj că a vrut să ajungă la concert, dar s-a dus să recicleze niște sticle și era coadă la automat.

***

Anunț pe OLX: Vând casetă Nicki Minaj sau dau la schimb cu garsonieră în Berceni plus diferența.



***

Artista preferată a persoanelor divorțate este Nicki Partaj.

***

Nicki Minaj promite că o să ajungă în România la Ziua Izabelei.

***

Stegarul dac a revendicat protestul care a speriat-o pe Nicki Minaj.

***

Nicki Minaj a citit pe Internet Explorer că în România are loc o revoluție pentru îndepărtarea lui Nicolae Ceaușescu de la putere.

***

Acest articol este un pamflet.

***

Motivul invocat de Nicki Minaj pentru absența sa de la festival este îngrijorarea pentru siguranța sa și a echipei, în urma recomandării personalului de securitate de a nu călători la festivalul din România din cauza posibilelor proteste în zonă. Ea a declarat că așteaptă cu nerăbdare să-și întâlnească fanii cu altă ocazie.

„Din grija pentru bunăstarea echipei și a mea, mi s-a recomandat de către personalul de securitate să nu călătoresc la festivalul din România în această seară din motive de siguranță legate de protestele din zonă. Aștept cu nerăbdare să vă revăd cu altă ocazie. În calitate de mamă, trebuie să mă asigur că iau decizii înțelepte pentru a ajunge acasă la fiul meu și pentru ca membrii echipei mele să ajungă la familiile lor. Să nu țin cont de sfaturile de securitate, în acest moment, nu este ceea ce cred că ar trebui să fac. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru înțelegere și sprijin.

Sunt foarte entuziasmată să îmi văd fanii vineri la Londra pentru un alt spectacol special la Festivalul Wireless", a scris Nicki Minaj pe platforma X.

Out of concern for the well-being of our team and myself, I have been advised by my security detail not to travel to Romania’s festival tonight due to safety concerns regarding protests in the area. I look forward to seeing you all at another time. As a mom, I have to make sure…