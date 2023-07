"Este venită o circulară care ne roagă să anunţăm în caz că se sesizează... Este venită la nivelul județului Dâmboviţa, nu doar la Crevedia. Aici, fiind în buza Bucureştiului, oamenilor le place să facă mai mult circ pe Facebook, decât în caz că se observa un animal sau ceva să anunţe. Este o circulară venită la nivel de judeţ şi trebuie pusă de toate primăriile şi, dacă noi am pus-o şi fiind aici în buza Ilfovului, suntem ultima comună din judeţul Dâmboviţa, ei zic că nu are cum să ajungă urşii aici. Şi eu cred că nu are cum să ajungă ursul până aici. În schimb, am înţeles că a venit la Corneşti, s-a sesizat în Snagov, în Ilfov, aici. Şi era că în caz de ceva să anunţe. Dar oamenii au interpretat-o în fel şi chip...", a declarat Ion Adrian, șef SVSU în cadrul Primăriei Crevedia.

Potrivit anunțului publicat de Primăria Comunei Crevedia, cetățenii erau rugați ca, în cazul care au văzut urși în localitate sau în proximitatea ei, au fost atacați or cărora le-au fost atacați - ”răniți sau omorâți” - cei dragi, apropiați, cunoscuți, cărora le-au fost atacate, omorâte animalele, care au înregistrat pagube, distrugeri, să anunțe.

Bineînțeles, așa cum spune și Ion Adrian, anunțul a stârnit rumoare pe Facebook. A fost un adevărat festival al glumelor și ironiilor: "Eu cred că despre câini era postarea, dar autocorectorul a schimbat în urși…" / "A înnebunit lupul, pardon, ursul!" / "Stai tu ca omu’ liniștit, fără griji și frici, și apoi jaaaap. Vine ursu’! Lupiii, băăă! P.S: Da’ si dacă vin!"/ "Urși în Crevedia? Sigur nu râși?".

Crevedia este o comună în județul Dâmbovița, aflată la 30 de km de București și cuprinde satele Cocani, Crevedia (reședința), Dârza, Mânăstirea și Samurcași. Localitatea se află la limita cu județul Ilfov și este traversată de șoseaua națională DN1A care leagă București de Ploiești prin Buftea

