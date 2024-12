Agent șef Petrovici, marcată de cazul unui tânăr de 17 ani: I-am cerut să îl îmbrățișez. ”Cum? Nu mă judecați?”

Publicitate

Agent șef de poliție Petrovici Nicoleta, din cadrul Serviciului Siguranță Școlară al Poliției Române, a prezentat cazul unui tânăr de 17 ani dintr-un centru de adicții.

„Îmi spuneați înainte să începem această emisiune că v-au marcat niște cazuri, chiar un caz al unui consumator de droguri. Este important să venim și cu partea asta urâtă, dar o parte urâtă cu niște demoni cu care acești copii se confruntă. Avem obligația să îi salvăm, fiecare cum putem. Este noua generație, noua generație de ingineri, de doctori și atunci trebuie să avem grijă de copiii noștri că așa avem grijă de noi toți. Ce v-a marcat?”, a întrebat Laura Duță, realizatoarea emisiunii ”Culisele Justiției”.

„Pe vremea când eram la acest curs, la schimbul de experiență cu celelalte state membre, am întâlnit acolo într-un centru de adicții un tânăr - noi am stat de vorbă cu ei, cu fiecare în parte - și l-am întrebat de ce s-a apucat, de ce a început să consume droguri, de ce a ajuns aici și cum a ajuns, ce s-a întâmplat cu el. Mi-a spus că nu a avut de ales, provenea dintr-o familie cu șase frați și cu o mamă toxicomană, mamă care l-a înjunghiat și a fost o mare traumă pentru el și ăla a fost momentul în care a decis că... Într-un moment de șoc în care îți vezi propria mamă că îți face rău, nu e normal, îi înțelegi trauma, nu e o alegere bună, dar a făcut o alegere greșită acest copil.

”Îmi dai voie să te îmbrățișez?”

A ajuns în centru și povestindu-mi, noi fiind acolo toți în uniformă, fiecare prezentând uniforma statului din care făcea parte, după ce mi-a povestit am rămas așa... și m-am uitat la el și am zis: 'Îmi dai voie să te îmbrățișez?'. Adică auzindu-i povestea m-a marcat foarte tare și i-am cerut să îl îmbrățișez și mi-a spus: 'Cum? Poliția vrea să mă îmbrățișeze? Adică nu mă judecați? Nu vreți să mă puneți la zid?'. Îi spun: 'Nu, rolul nostru nu e să te punem la zid. Ai greșit, hai să te iau în brațe. Ești ales, din punctul meu de vedere cred că nu ești întâmplător aici. Ai ajuns aici că trebuie să te întorci acasă să îți salvezi familia, ceilalți frați. Tu te faci bine, ești aici în centrul de adicții, o să te faci bine, o să ieși și o să te duci să îți salvezi frații și tu o să ai grijă de ei. Ești exemplu care pe mine m-a marcat'.

Adică chiar m-a marcat. L-am luat în brațe și am zis că... noi trebuie să facem ceva pentru ei, noi nu trebuie să îi mai stigmatizăm, trebuie să îi ajutăm. Ei au greșit, ok, hai să vedem cum facem să îi ajutăm. (...) Sunt mulți care aleg pur și simplu să facă asta, ok, dar e o alegere. Nu sunt conștienți pentru că sunt tineri. Șaptesprezece ani avea acest tânăr”, a spus agent șef de poliție Petrovici.

