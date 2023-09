Aeroportul de la Braşov, peste 1000 de pasageri pe zi. Ministrul Veştea, încrezător. "Cifră importantă. E primul construit după 50 de ani"

Invitat la D'Economic News, emisiune moderată de Alex Vlădescu, ministrul Adrian Veştea a vorbit şi despre aeroportul de la Ghimbav.

"Eu sunt permanent documentat despre ce se întâmplă pe aeroportul din Braşov. Au depăşit 1000 de pasageri pe zi, au avut şi 1500 de pasageri pe zi, au depăşit 20.000 pe lună. Nu sunt doar două companii acolo, ci mai multe care operează pe aeroportul din Braşov. Am toată convingerea, cu semnalele pe care le avem, că până la finalul anului, avem şansa să ajungem la aproape 100.000 pasageri, ceea ce e o cifră importantă pentru jumătate de an de funcţionare şi pentru începutul pe care îl are aeroportul de la Braşov. Această cifră pe jumătate de an poate clasa aeroportul de la Braşov în prima jumătate a clasamentului naţional, din cele 16 aeroporturi care sunt azi la nivel naţional. Poate veni în primele 8 aeroporturi. Cred că e un start bun, care dă perspective aeroportului Braşov şi judeţului", a declarat Adrian Veştea.

Întrebat dacă aeroportul din Braşov poate deveni al doilea ca importanţă la nivel naţional, după Aeroportul Otopeni, ministrul Veştea a spus, totuşi, că "nu cred că va deveni al doilea. Nu trebuie uitat un lucru, aeroportul de la Braşov este primul care s-a construit după 50 de ani. Sunt aeroporturi care sunt deja într-un progres foarte bun, cel din Cluj, din Timişoara, din Iaşi, dar am convingerea că în 4-5 ani aeroportul de la Braşov poate ajunge în primele 5-6 din România".

