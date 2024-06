Acordul puțin știut al Germaniei cu Ordinul Suveran de Malta. De ce ”în fiecare an plătește o sumă extrem de importantă de bani”

Excelența Sa Roberto Musneci, ambasadorul Ordinului Suveran de Malta în România, a detaliat pactul pe care Ordinul Suveran de Malta îl are cu Germania.

Vineri, 21 iunie 2024, Excelența Sa Roberto Musneci, ambasadorul Ordinului Suveran de Malta în România, a venit în studioul DC News, oferind un interviu exclusiv alături de jurnalistul DC News, Bogdan Chirieac. Interviul a fost difuzat LIVE începând de la ora 12:00 pe DC News, DC News TV, Facebook DC News și canalul de YouTube DC News. Emisiunea poate fi revăzută pe canalele online DC Media Group.

Excelența Sa Roberto Musneci a explicat pactul pe care Ordinului Suveran de Malta îl are cu Germania și cum nemții și-au eficientizat sistemul medical în acest sens.

"Pentru ei e eficient, iar pentru noi este esența activității noastre"

(...) Timpul pentru noi are o altă semnificație. Ordinul a trecut prin momente relevante, momente în care a suferit, în 100 de ani, aproape un faliment. Sunt sigur că o să continuăm să acționăm pe baza acestor două paliere, diplomația credinței și diplomația umanitară. Nu cred că la nivel financiar vom avea probleme mari, asta pentru că există o conștiință în Europa, dar și în Statele Unite că resursele care sunt donate la noi, prin moștenire sau donație directă, sunt resursele care, de fapt, au un impact imediat. Noi nu avem infrastructuri administrative sau altele. Da, avem o serie de angajați, bineînțeles, în toată lumea, dar esența activității noastre este făcută din partea voluntarilor. Dau exemplu pe statul german. Statul german are un acord cu Ordinul de Malta, în fiecare an plătește o sumă importantă, extrem de importantă de bani, pentru că în weekend, de obicei, în jur de o jumătate din ambulanțe sunt gestionate de Ordinul de Malta. Este mult mai eficient pentru un stat să folosească voluntari, decât cei ce fac overtime. Pentru ei e eficient, iar pentru noi este esența activității noastre. Avem multe ambulanțe. Avem un spital de reabilitare în Roma. Spitale mai multe în Italia. Avem o structură sanitară în Cisiordania, dar nu numai acolo. Chiar și în Germania avem structuri spitalicești și ambulanțe. Sunt voluntari, dar și personal profesional plătit. Sunt 50.000 de angajați în toată lumea și 110.000 de voluntari.

