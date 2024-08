A fost descoperită o rocă uriașă misterioasă, cu peste 100 de simboluri Maya, la Nohoch Mul / foto în articol

Arheologii de la Institutul Național de Antropologie și Istorie (INAH) au descoperit un panou uriaș de piatră sculptat pe podeaua unui bazin sacru din Cobá, scrie Heritage Daily.

Cobá a fost o așezare maya din preclasicul târziu până în postclasicul târziu, situată în peninsula Yucatán, în statul mexican Quintana Roo.

S-a estimat că Cobá avea aproximativ 50.000 de locuitori la apogeul său, majoritatea construcțiilor fiind realizate în perioada clasică mijlocie și târzie (500-900 d.Hr.).

Săpături recente au scos la iveală un panou monumental de piatră gravat cu 123 de glife Maya pe podeaua unui bazin sacru de lângă Nohoch Mul, o piramidă de 42 de metri înălțime.

Potrivit unui comunicat de presă al INAH, glifele combinate formează o formă de L, care acoperă o suprafață de peste 11 metri pătrați.

Diverse stele gravate și sculptate au fost descoperite anterior în Cobá. Cu toate acestea, această nouă descoperire umple un gol în secvența dinastică a orașului.

Un studiu epigrafic a dezvăluit numele lui K’awiil Ch’ak Chéen, un conducător necunoscut anterior al Cobá, care și-a luat numele K’awil (Zeul K) – zeul fulgerului maya.

Glifele se referă și la întemeierea orașului Keh Witz Nal în anul 569 d.Hr. și la un grup de zei tutelari sau lorzi care au fondat Cobá, cum ar fi Bolón Tz’akab Ajaw (însemnând domni dinastici).

Arheologii lucrează acum la conservarea monumentului, care a suferit eroziune cauzată de precipitații și stagnarea apei. În același timp, a fost realizată o înregistrare de înaltă precizie a textului glific în 3D, oferind o înregistrare permanentă pentru studii epigrafice mai aprofundate.

Giant stone panel with over 100 Maya glyphs discovered https://t.co/jeZ8cNtzZU via @HeritageDaily - Archaeology News pic.twitter.com/omH1VajsPV