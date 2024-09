A fi sau a nu fi? Se pare că nu doar Hamlet se întreba asta

"Ce e mai nobil pentru suflet? Să sufere loviturile şi săgeţile soartei insultătoare, sau să iei armele în contra oceanului de dureri şi să-i pui capăt rezistându-i"*.

Astăzi ne întrebăm și noi: a fi sau a nu fi?

Ori... a fii sau a nu fii?

A. Imperativul afirmativ și negativ

Forma de imperativ afirmativ a verbului „a fi” la persoana a doua singular este „fii”. De exemplu, vom scrie „Fii cuminte!” sau „Fii atent!”. Această formă include doi „i” și este utilizată pentru a exprima o comandă sau un îndemn pozitiv.

Pe de altă parte, forma de imperativ negativ se construiește cu un singur „i”. Astfel, corect este să spunem „Nu fi supărat!”. Această regulă se aplică deoarece imperativul negativ la persoana a doua singular se formează de la infinitivul verbului, care în acest caz este „fi”, cu un singur „i”. De exemplu, „Nu citi!” sau „Nu face!” urmează aceeași regulă.

B. Conjunctivul prezent și perfect

Forma verbului „a fi” la conjunctiv prezent se modifică în funcție de persoană. La persoana a doua singular, se utilizează forma „să fii”, cu doi „i”. De exemplu, „Să fii acasă la ora zece”. Această formă se folosește atât la afirmativ („Să fii atent!”), cât și la negativ („Să nu fii trist!”).

La conjunctiv perfect, însă, verbul „a fi” rămâne invariabil, indiferent de persoană. Astfel, corect este să spunem „să fi fost”, indiferent dacă propoziția este afirmativă sau negativă. De exemplu, „Să fi învățat mai bine, acum n-ar mai fi fost probleme” sau „Să nu fi chiulit de la cursuri, acum ai fi avut mai multe cunoștințe”.

C. Reguli generale de utilizare a verbului „a fi”

Infinitivul verbului „a fi” este întotdeauna scris cu un singur „i”. Această regulă se aplică și pentru viitor sau condițional prezent, unde verbul își păstrează forma cu un singur „i”, indiferent de persoană. De exemplu, „Voi fi acolo la timp” sau „Aș fi preferat altceva”.

În fine, forma corectă a verbului „a fi” depinde de contextul în care este folosit. În cazul imperativului afirmativ, folosim doi „i” – „fii!”, iar în cazul imperativului negativ, doar un „i”. Conjunctivul prezent la persoana a doua singular cere doi „i”, dar conjunctivul perfect folosește forma „fi” indiferent de persoană.

Forma greșită/forma corectă

Sursa: https://dexonline.ro/articol/Ghid_de_exprimare_corect%C4%83

_____

* William Shakespeare, "Hamlet", Translated into Romanian by Victor Anestin, Contemporary Literature Press, The University of Bucharest, 2016.

