Zelenski a mers pe noul front deschis de Rusia pentru a-i îmbărbăta pe soldații ucraineni / video

Volodimir Zelenski a mers în orașul Harkov, în urma unei noi incursiuni rusești peste granița de nord-est a Ucrainei, începută vineri, scrie Sky News.

El a descris situația ca fiind extrem de dificilă, deși „în general este sub control”. Președitnele a spus că a avut întâlniri cu militarii și reprezentanții armatei.

Ucraina a declarat că forțele sale luptă cu trupele rusești în districtele nordice ale orașului Vovchansk, la 40 de mile de Harkov.

Ocuparea Vovchansk, la 4,8 kilometri de graniță, ar fi cel mai important câștig al Rusiei pe acest al doilea front.

„Planurile inamicului de a pătrunde mai adânc în orașul Vovchansk și de a obține un punct de sprijin acolo au fost dejucate”, a spus statul major ucrainean într-un comunicat.

Purtătorul de cuvânt al armatei Nazar Voloșin a declarat că trupele ucrainene s-au concentrat pe încercarea de a împiedica forțele ruse să stabilească puncte de sprijin în nordul regiunii. „Unitățile noastre... detectează unități inamice separate, locația desfășurărilor de artilerie și provoacă daune pentru a împiedica inamicul să acumuleze forțe și echipamente în partea de nord a orașului Vovchansk”, a precizat el.

In Kharkiv, I went to see our defenders who had been wounded in the Kharkiv region battles. I spoke with them and presented them with state awards.



I am grateful to our warriors for their service and bravery. Ukraine is proud of them all.



I also want to thank our medical… pic.twitter.com/9xUFxHxe4B