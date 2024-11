Zeci de elevi din Hadâmbu au început să se simtă rău după ce au mâncat sendvișuri și dulciuri la școală

20 de elevi cu vârste între 13 și 15 ani de la Școala Gimnazială din Hadâmbu, județul Iași, au acuzat stări de rău după ce au consumat sendvișuri primite prin Programul Național „Masa Sănătoasă” și bomboane oferite de colegi cu ocazia sărbătorii Sfinților Mihail și Gavril, vineri.

Dintre aceștia, 15 au fost consultați de medici și lăsați apoi să meargă acasă, iar trei, care aveau simptome de intoxicație, au fost internați la Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași.

Ce spune directorul școlii

„Vineri, la ora 14:15, am ajuns la Școala din Hadâmbu, unde mai mulți elevi prezentau simptome precum dureri abdominale, stare de slăbiciune, greață și vărsături. Aceștia consumaseră sendvișurile și banana oferită prin Programul Național „Masa Sănătoasă”, dar și alte produse aduse de colegi, deoarece era sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavril, iar unii dintre elevi purtau aceste nume. Printre produsele consumate s-au numărat bomboane, sucuri și fursecuri. Am sunat la 112 și am informat Inspectoratul Școlar Județean, iar două echipaje de ambulanță s-au deplasat la Școala Gimnazială Hadâmbu. Între timp, diriginții i-au contactat pe părinții elevilor afectați, care s-au prezentat la fața locului și au însoțit copiii la spital. Toți elevii au fost consultați de echipajul de ambulanță și li s-au recoltat probe pentru analize. Toate probele din produsele consumate au fost transmise DSP-ului pentru testare, iar acestea sunt în curs de analiză” a declarat Maria Stoica, directorul Școlii Profesionale din Mogoșești, pentru Ziarul de Iași.

Totuși, directorul școlii a afirmat că este prea devreme ca acest incident să fie atribuit Programului Național „Masa Caldă” deoarece produsele respective sunt distribuite în mai multe structuri, iar simptomele au apărut doar la elevi din patru clase de gimnaziu, așa că acum sunt așteptate rezultatele investigațiilor DSP Iași pentru a putea trage concluzii.

„Ne așteptam să apară mai multe cazuri, iar spitalul era pregătit. Au fost doar trei cazuri, iar cei trei copii care au ajuns la noi, din cauza consumului de alimente, respectiv sendvișuri și dulciuri ambalate. Nu au existat probleme majore sau dezechilibre în starea lor de sănătate, dar, din precauție, am considerat că este necesar să fie supravegheați. Unul dintre copii a avut manifestări digestive, dar astăzi a fost externat și se va întoarce acasă”, a declarat Dr. Florin Roșu, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Iași.

