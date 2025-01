Vraja din Deal - Un nou început la țară: Povestea unui cuplu care și-a transformat viața / foto

Pe TikTok, printre clipuri de dansuri și rețete virale, uneori găsești povești care te inspiră cu adevărat. Așa i-am descoperit pe Mihai și Romina, cunoscuți sub numele de „Vraja din Deal”. Am vrut să aflu de la ei întreaga poveste.

„Totul a început în pandemie când, fiind închiși în case, am avut foarte mult timp de introspecție”, povestește Mihai. „Eu lucram în Germania pe atunci și mă consumau anxietatea climatică, efectele capitalismului și ale consumerismului. Când eram într-una dintre cele mai rele perioade, am dat de căsuța hobbit a lui Alex Jurj. A urmat descoperirea permaculturii – și a fost dragoste la prima vedere. Am știut că și eu vreau să construiesc cu materiale naturale și să trăiesc sustenabil”, a mai adăugat el.



Romina adaugă: „Eu eram într-un impas, atât pe plan personal, cât și profesional, și având posibilitatea să lucrez de acasă, m-am întors în Satu Mare, unde ne-am și cunoscut. El mi-a zis planul lui - care și mie îmi suna împlinitor. Mihai deja găsise și căsuța asta din deal, așa că am făcut pasul”.

Trecerea de la confortul urban la provocările vieții la țară nu este deloc simplă. Am fost curios să aflu cum s-au adaptat și care au fost obstacolele ce au apărut pe parcurs.

„Pentru noi nu a fost o trecere bruscă, pentru că lucram de acasă, ceea ce ne-a ajutat foarte mult. N-am fi făcut pasul acesta atât de repede dacă nu aveam posibilitatea asta. În plus, am început cu animale mici și relativ puține – aveam doar găini, rațe, iepuri și câini – și abia înainte să ne dăm demisia ne-am luat văcuțele și purceii. Cea mai mare provocare este să reușim să ne facem provizii destule pentru iarnă ca să nu fim nevoiți să coborâm după cumpărături, pentru că drumul e foarte greu accesibil și riscăm mereu să rămânem blocați. Am mai rămas și fără mașină, chiar în prima iarnă, și am cărat plasele pe jos prin pădure”, mărturisesc ei.

Permacultura este un concept tot mai popular printre cei care își doresc un stil de viață sustenabil. Pentru acest cuplu, este mai mult decât o metodă de agricultură – este un mod de viață. Iată ce înseamnă acest termen pentru ei și cum îl integrează în activitățile zilnice.

"Permacultura este un mod ecologic de a-ți proiecta gospodăria, grădina, chiar și viața, care urmărește să creeze medii sustenabile pe termen lung, pe modelul relațiilor găsite în natură. Adică în natură nu găsești culturi întregi din aceeași specie pe hectare întregi (cum se practică acum în monoculturi), ci combinații de specii care se ajută reciproc. Ideea e să nu te lupți împotriva naturii, ci să o observi și să o copiezi.

Pe principiul ăsta, pe termen lung, am vrea să creăm un food forest - un fel de imitație de pădure, dar organizată, astfel încât să producă mâncare pentru oameni. Grădinărim organic, fără săpături, și încercăm să îmbinăm activitatea animalelor în gospodărie astfel încât ele să fie ocupate și fericite, făcându-ne nouă viața mai ușoară”, explică Mihai.

Mihai alături de Ilinca, una dintre cele două văcuțe, arătându-i cum se face.

Transformarea vieții de zi cu zi poate influența profund dinamica unei relații. În cazul lor, mutarea la țară și implicarea în proiecte de permacultură a reprezentat o provocare, dar și o oportunitate de a consolida parteneriatul. Iată cum a evoluat relația lor în acest context.

„Înainte să ne mutăm în deal am locuit un an la Satu Mare pentru a ne consolida relația, că noi ne-am cunoscut cu o săptămână înainte să se semneze actele pentru proprietate și era prea dintr-o dată totul” povestește Romina.

"Dar de dinainte să venim aici știam că avem o relație sănătoasă, că ne ascultăm reciproc și încercăm să îl înțelegem pe celălalt înainte să reacționăm în vreun fel.

După mutare, problemele de rezolvat au devenit mult mai complexe, dar metodele de rezolvare au rămas aceleași, și, cu fiecare discuție, chiar și în contradictoriu - că noi nu o numim ceartă - în loc să ne îndepărtăm unul de altul, relația noastră se îmbunătățește”, a mai subliniat ea.

Pentru cei care visează la o viață mai simplă și la o conexiune profundă cu natura, povestea acestui cuplu poate fi o sursă de inspirație. Le-am cerut să ofere un sfat celor care își doresc să pornească pe un drum similar.

„Sfatul nostru este în primul rând să facă pasul, dacă au posibilitatea, chiar dacă le este frică. Dacă descoperă că nu este pentru ei, în cel mai rău caz pot vinde tot și orașul îi așteaptă în același loc, dar măcar nu rămân cu întrebarea ‘«cum ar fi fost dacă?».

Să înceapă treptat, puțin câte puțin, nu cu toate deodată, pentru că poate deveni copleșitor foarte repede. Și dacă se înhamă la proiecte multe și mari, să nu lase eșecul să-i facă să-și piardă optimismul, că nu înseamnă că nu pot să o facă, ci că și-au propus prea multe deodată. Eșecul este parte din proces, nu căutați să-l evitați cu orice preț”, recomandă cei doi.

Ioana și fiica ei, Ilinca, pe deal.

Deși deja și-au transformat viața într-o poveste inspiratoare, Mihai și Romina nu se opresc aici. Planurile lor de viitor includ deschiderea porților către public, organizarea de workshop-uri și evenimente culturale, dar și crearea unei comunități temporare de oameni care împărtășesc aceleași valori.

„În viitorul apropiat, cam de prin vară, dorim să ne deschidem porțile pentru oameni dispuși să se cazeze în corturi, care să ne ajute să construim locuri de cazare și să ne ajute la muncile din gospodărie. Plănuim să ținem workshop-uri (construcții naturale, săpun, olărit, conservarea producției, procesarea laptelui), tabere, evenimente culturale, să ne axăm pe agroturism, educație și PDC. Oamenii care vin trebuie musai să fie iubitori de căței și să aibă răbdare cu cățelul nostru, Charlie, până se cunosc mai bine”, au concluzionat cei doi.

El e Charlie, apropo:

Dacă povestea lor v-a inspirat și doriți să aflați mai multe despre viața la țară, permacultură sau să vedeți cum transformă provocările în oportunități, îi puteți urmări pe rețelele sociale, unde împărtășesc momente autentice din gospodăria lor.

Iar când porțile lor vor fi deschise vizitatorilor, vă recomandăm să le faceți o vizită. Veți avea șansa să învățați lucruri noi, să vă conectați cu natura și să descoperiți ce înseamnă cu adevărat să trăiești sustenabil. Eu unul sunt pur și simplu fascinat de viața lor și voi reveni cu un alt articol după ce le voi face o vizită.

