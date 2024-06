Voturile din două secții de la Sectorul 1 vor fi renumărate

Voturile din două secții ale Sectorului 1 vor fi renumărate, potrivit unei decizii de miercuri.

Acestea sunt Secția 40 și Secția 144. La prima se vor renumăra doar voturile pentru Primăria Municipiului București și cele din urna de la europarlamentare. La Secția 144 se vor renumăra toate voturile.

Reamintim că primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, care îşi dispută victoria în alegeri cu candidatul PSD-PNL George Tuţă, a anunțat marţi dimineață că a depus cerere de renumărare a voturilor şi că a sesizat autorităţile privind tentativele de fraudă de la mai multe secţii de votare.

Potrivit datelor oferite de Autoritatea Electorală Permanentă, Tuță conducea marți dimineață cu o diferență de 672 de voturi.

„Am depus cerere de renumărare a voturilor. Am sesizat autorităţile privind tentativele de fraudă de la mai multe secţii de votare; Vă reamintesc pentru toţi cei care aţi auzit declaraţii publice ale mai multor politicieni să nu mergeţi după fentă fiindcă s-au numărat oficial până azi doar 40 de secţii din totalul de 166”, a declarat Armand.

Clotilde Armand a subliniat că diferenţa de voturi conform numărătorii paralele a partidelor este foarte mică, ceea ce a determinat reprezentanți din PNL și PSD să declare prematur victoria.

„Diferenţa de voturi pe numărătoare paralelă a partidelor este foarte, foarte mică şi de aceea s-au grăbit unii din PNL şi PSD să arunce public cu mesaje false că au câştigat”, a adăugat ea.

Armand a menționat că există secţii „cu probleme” și că a întâmpinat dificultăți legate de urna mobilă. „Ne lipsesc foarte multe voturi în secţiile cu probleme, acolo unde i-am prins că vor să fure. De asemenea au fost mari probleme cu urna mobilă. Aşteptăm numărătoarea şi datele oficiale. Noi am mai păţit aşa ceva în 2016. Ştie şi Ciolacu cum ne-au furat atunci”, a afirmat primarul Sectorului 1.

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

George Tuță: „Nu a fost nicio suspiciune rezonabilă”

Candidatul PNL la Primăria Sectorului 1, George Tuță, a declarat, tot marți, că în urma centralizării făcute de partidul său, a câștigat competiția electorală. „De fapt, Sectorul 1 a câștigat, pentru că, după un mandat de circ și de scandal, intrăm într-o normalitate”, a afirmat liberalul.

„Voturile au fost numărate de fiecare birou de secție de vot. Reprezentanții noștri ne-au adus procesele verbale, noi am făcut centralizarea proceselor verbale pe care sunt semnăturile tuturor reprezentanților de la toate formațiunile politice și, în urma centralizării noastre, am câștigat această competiție. De fapt, Sectorul 1 a câștigat, pentru că, după un mandat de circ și de scandal, intrăm într-o normalitate în care respectul și încrederea trebuie să fie la baza și temelia construcției Capitalei, așa cum Sectorul 1 era recunoscut”, a declarat George Tuță, liderul PNL Sector 1, într-o declarație de presă.

Referitor la solicitarea lui Clotilde Armand de renumărare a voturilor, Tuță a precizat că „cei din Biroul electoral de sector vor analiza și vor răspunde acestei solicitări”. El a respins ideea unei fraude la vot, subliniind că procesul electoral s-a desfășurat conform legii.

„Pe tot parcursul zilei de duminică, personal, împreună cu ceilalți candidați am asistat la procesul electoral așa cum este stipulat în lege, am participat inclusiv la momentul numărării în anumite secții de vot și vă spun că nu a fost nicio suspiciune rezonabilă pentru care noi să facem o plângere. Toate măsurile pentru a preveni orice fel de suspiciune, orice înțelegere sau interpretare a unei posibile fraude, noi am fost acolo ca să asistăm la acest proces și în continuare vom asista și la acest parcurs al procesului electoral prin care se face centralizarea pentru a-i asigura pe bucureșteni că nu există suspiciuni”, a declarat candidatul PNL.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News