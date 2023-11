Vocea României: Primul concurent eliminat azi. Chirilă nemulțumit de prestație: Emoția nu a reușit să compenseze cu faptul că ați falsat

Cei doi au interpretat piesa "In the end" pe scena de la Vocea României.

Jurații nu au fost foarte mulțumiți de interpretarea celor doi concurenți. Smiley i-a comparat cu două mașini foarte puternice "turate într-a întâia", iar Tudor Chirilă a spus că au falsat.

„Știi cum mi s-a părut? Ca și cum ai avea un Ferrari și un Lamborghini și i-ai ține așa turați într-a întâia. Au niște voci foarte puternice. Cred că va merge mai departe cu Cosmin. Așa cred eu.”, a spus Smiley

„Mie nu mi-a plăcut pentru că mi s-a părut că toată emoția pe care ați pus-o în joc nu a reușit să compenseze cu faptul că ați falsat, că împreună se auzea fals și asta este un feedback pe care eu vi-l ofer și cred că e ok să mai spunem și chestiile astea. Nu ați fost bine nici împreună și nici separat. Nu vreau să pară prea dramatic. Dacă sunteți pe scena asta în dueluri e clar că momentul are o anumită calitate și nu e ușor de ajuns la acea calitate. Dar noi vorbim de momente foarte bune, bune și momente mai puțin bune, toate însă pornind de la bine in sus.”, a spus Tudor Chirilă.

Irina Rimes a decis să meargă mai departe cu Cosmin Mariciuc

„Cred că cel mai aproape cu comentariul de ceea ce ne-am dorit să facem a fost Smiley și are foarte multă dreptate când a zis că am pus două mașini scumpe la turație minimă. Frică mea a fost la un moment dat să nu apăsați prea tare pe accelerație pentru că v-am zis, cumva, că important este să transmiteți pe piesa asta și nu să demonstrați cine are cea mai bună voce. Să strigați unul la altul nu mi s-a părut ok nu pentru etapa asta, nu pentru duetul vostru, nu pentru personalitățile voastre. O să merg cu cel care a turat mai puțin. O să merg cu Cosmin.”, a spus Irina Rimes la Vocea României, de la PRO TV.

Iuliana Galia este prima concurentă eliminată de la Vocea României în această seară.

