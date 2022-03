Vitali Klitschko, primarul Kievului, s-a certat cu familia din cauza propagandei ruse: Ne-au spus prostii toată viaţa. Am fost spălat pe creier

“Când eram copil, am fost spălat pe creier. În fiecare dimineață, a trebuit să scriu despre toate lucrurile rele despre SUA, pentru că americanii erau dușmanii noștri. Se vorbea despre capitalismul din SUA, unde oamenii erau tratați ca niște sclavi. Ne-a fost spus asta încă de la grădiniță.

Pentru mine, când am ajuns prima dată în SUA, în 1990, a fost precum o călătorie către Lună. Eram uluit. Petreceam aproape toată ziua la mall, mă uitam la toate lucrurile. Evident, nu aveam bani atunci, dar voiam să simțim totul acolo, să atingem toate lucrurile. Eram șocat că erau 100 de tipuri de brânză.

L-am confruntat pe tata. I-am zis “Tată, ne-au spus prostii toată viața. SUA este o țară extraordinară, oamenii sunt prietenoși”. El mi-a răspuns “Nu, am fost învățați doar lucruri bune. SUA este un loc oribil”. Cu toții am fost folosiți ca propagandă, am fost spălați pe creier”, a spus Vitali Klitschko, citat de Marca.

Vladimir Klitschko, mesaj pentru armata rusă: Aţi crezut propaganda ticăloasă. Aţi arătat ură pentru eternitate

"Acesta este un mesaj pentru toți rușii care mai sunt în stare să gândească. Celor care au ambiții imperialiste și au invadat Ucraina. Prin barbaritatea așa-zisei armate, voi ați arătat ură pentru eternitate.

Cuvintele pe care vi le spune guvernul vostru și pe care le auziți la televizor sunt un nonsens absolut. Sunteți voi cei care ați crezut această propagandă ticăloasă și nu ați crezut tot ce v-au zis rudele și prietenii din Ucraina.

Sunteți voi cei are ați tăcut în ultimii 8 ani, când țara voastră a ocupat Crimeea și o parte din Donbass. Sunteți voi cei care ați tratat ucrainenii cu aroganță și ați crezut că această nație nu există. Sunteți voi cei care ați răspândit mituri despre naziști sau alte nonsensuri.

Sunt soldații voștri cei care vă sunt soți sau tați, iar acum au venit peste Ucraina, iar voi știți toate astea. Îi sunați și îi intrebați cum le este în 'misiune'. Țineți minte: Nu trebuie să fim eliberați de nimic! Ucraina este o țară care a ales o cale democratică. Și vom lupta pentru alegerea noastră.

Nu suntem noi cei care au venit peste pământul vostru. Sunteți voi cei care ne omoară copiii și ne bombardează orașele sau casele.

În timp ce rămâneți tăcuți și înghițiți propaganda unui dictator nebun, întreaga lume civilizată este astăzi de partea Ucrainei. Iar cei din armată voastră au înțeles deja asta. Fiți curajoși ca ucrainenii și salvați-vă țara. Noi nu vom renunța la a noastră", a fost o parte din mesajul transmis de Klitschko, conform Digisport.

