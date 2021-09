Violeta Vijulie (PNL) critică activitatea lui Nicușor Dan. Îi mai dă timp ”să demonstreze”, dar nu mult

Violeta Vijulie, proaspăt președinte al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, a fost invitată la Antena 3, la emisiunea Exces de putere, unde l-a criticat pe primarul Capitalei pentru că nu a reușit să facă nimic palpabil în primul an de mandat:

„Eu nu am auzit să fie vorba despre demisia lui Nicușor Dan. Din păcate, doamna Clotilde Armand a făcut o figură atât de proastă la Primăria Sectorului 1 ... la care nu ne așteptam. Noi, cei de la PNL, am luptat pentru dânsa mult în campanie, pentru că cei de la USR PLUS nu aveau echipe de campanie puse la punct. Practic, noi am dus tot greul pentru doamna Clotilde Armand.

În cazul lui Nicușor Dan, i-aș mai da ceva timp să demonstreze, dar nu foarte mult. Vorbesc în nume personal, să ne înțelegem, nu știu ce decizie o să ia partidul nostru și care vor fi urmările, dar cel puțin până în momentul de față nu l-am văzut venind cu o echipă, nu l-am văzut anunțând proiecte, nici măcar comunicare cu presa și cetățenii nu mai are. Nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat. Dânsul era foarte obișnuit să comunice cu presa, cu societatea, a fost ONG-ist, a făcut atâtea demersuri pentru cetățenii din Capitală, iar acum când are toate pârghiile la îndemână nu înțeleg de ce nu se mișcă, nu înțeleg de ce nu încep lucrările majore.

În câteva luni trebuie să vedem niște rezultate, pentru că a trecut un an de la alegerile locale și nu am văzut nimic. Eu discut și am întâlniri cu foarte mulți primari din țară și știu că demararea proiectelor e cel mai greu lucru. După ce se demarează proiectele încep să se vadă rezultatele și lucrurile să intre pe roate. Mă gândesc că poate acolo, la Primăria Capitalei, se lucrează la niște proiecte și în 2-3 luni, până la finalul anului, vom vedea niște proiecte demarate.“, a precizat Violeta Vijulie.

Vâlcu, gluma zilei despre ”demisia lui Nicușor Dan”

Laura Vicol (PSD) a declarat pentru DC News că Nicușor Dan și-ar fi scris demisia de cinci ori:

„Am auzit că și-a scris demisia de vreo cinci ori. Am și eu prieteni în Primărie, care mi-au povestit. O rupe cineva. Omul și-a asumat, nu face față, lasă-l să plece. Tot respectul pentru domnul Nicușor Dan pentru această atitudine, pe cuvântul meu, și nu vorbesc sarcastic. Bravo lui! Și-a asumat că nu poate să o facă, de patru ori sau de cinci ori și-a scris demisia pe hârtii, i s-a rupt hârtia, spre deosebire de altă zburătoare care nu înțelege că locul ei nu este acolo. Sunt diferențe extrem de mari între oamenii care nu pot, dar unii își asumă, alții nu", a spus, joi, Laura Vicol într-un interviu acordat DCNewsTV (citește AICI).

Val Vâlcu, prezent vineri în platoul Antena 3, unde au fost prezentate declarațiile deputatului Laura Vicol, a spus că demisia lui Nicușor Dan nu a fost ruptă de nimeni, de fapt a fost... mâncată de șobolani.