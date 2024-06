Video: Mario De Mezzo răspunde după ce a fost acuzat că a lovit un alt politician local. Totul e filmat

Liberalul Mario de Mezzo răspunde acuzaţiilor cum că ar fi agresat un politician local de la PSD.

"După şedinţa pe care am avut-o la partid, în tot acest timp gaşca de la PSD care are unica sarcină să mă urmărească a stat în spatele sediului şi m-a aşteptat să ies, iar acum sunt după mine. (...) Mi se par incredibile puterea de manipulare şi de minciună, ar trebui să mă obişnuiesc şi să nu mă mai mire că nu absolut nicio limită. Spune Emil Popa (...) că l-am lovit şi i-am rupt mâna. Este o minciună ordinară. Înţeleg că a fost preluată de mai multe mijloace media la nivel naţional această minciună. (...) Este o minciună, un fals, nu a existat contact, am fost în permanenţă live pe Facebook.

Aţi putut vedea că nu a existat niciun contact în afara secţiei de votare între mine şi oricine altcineva din partea mea. Dimpotrivă, ei au venit foarte agresiv spre mine iar în secţia de votare, din cauza agresivităţii lor în permanenţă erau patru jandarmi între mine şi ei", a explicat acesta într-un live.

VIDEO:

