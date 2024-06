Viața de vis a românilor plecați în Olanda în urmă cu 15 ani: ”Ne permiteam și 2-3 vacanțe pe an, cu chirie și doi copii”. Astăzi, salariile au rămas la fel. Costul exorbitant al unei chirii

Florentina Gavriluță este de 16 ani în Olanda și mărturisește că atunci ”salariile erau destul de bune”. Soțul său a lucrat ca persoană fizică autorizată în construcții. Când a primit drept de muncă, în ianuarie 2014, a aflat că este însărcinată, așa că a rămas în continuare acasă. Dintr-un salariu, soțul său putea întreține o familie în Olanda. ”Puteam să avem grijă și de casă” spune Florentina, româncă din Olanda. ”Am plecat cu chirie, singuri, și ne permiteam chiar să plecăm de 2-3 ori pe an în vacanță, veneam în România în fiecare an, plecam în Spania, în Italia. Acum e un pic mai greu, valoarea banului nu mai e aceeași, piața muncii este prea satisfăcută, au venit și alte nații, acum ucraineni, care oferă servicii mai ieftine. Acum, din tot ce agonisim, cam jumătate dăm la stat. Pentru noi, au fost vremuri mai bune, dar pentru tineretul din ziua de astăzi nu mai sunt atât de bune. Înainte, statul ajuta copiii tineri să plece în viață devreme. Acum, nu mai au același ajutor”.

Fiul său, Antonio, spune că ”înainte, în Olanda era foarte normal ca atunci când împlinești 18 ani să fii susținut să pleci în chirie, să te ajute statul la treaba asta, dar, în momentul acesta, aproape nimeni nu poate plăti chirie în Olanda, cel puțin la un preț normal. Cu 3000 de euro ți-ai găsi, dar de unde poți plăti? Mai puțin de atât e foarte greu de găsit și situația nu pare să devină mai bună. Salariile au rămas aproape la fel ca-n momentul în care au venit părinții mei aici, dar totul s-a scumpit de cel puțin două ori”. Florentina afirmă că acum e aproape imposibil să trăiești în chirie dintr-un singur salariu. ”Noi am reușit, ani de zile am trăit dintr-un singur salariu” afirmă aceasta care a stat cu băieții săi acasă până când au mers la școală, acolo copiii mergând la școală la 4 ani. De altfel, creșa ar fi fost foarte scumpă, comparativă cu salariul de la acea vreme: creșa costa aproximativ 1200 de euro, pe când salariul se ridica la 1500 de euro, în urmă cu aproximativ 10 ani, în Olanda.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News