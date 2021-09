Veşti bune din lotul naţionalei. Mihăilă şi Stanciu au înscris pentru echipele de club. Niţă, integralist

Mijlocaşul român Nicolae Stanciu a marcat primul său gol în acest sezon pentru Slavia Praga, în meciul câştigat cu scorul de 5-1 în deplasare cu Bohemians Praga, duminică, în etapa a opta a campionatului de fotbal al Cehiei.



Gazdele au deschis scorul prin Jan Chramosta (22), dar Stanciu a egalat după pauză, în min. 56, din penalty. Pentru Slavia au mai înscris Ondrej Lingr (63), Jan Kuchta (65), Michael Krmencik (72 - penalty) şi Ivan Schranz (76).



Stanciu a fost integralist şi a bifat al cincilea meci în prima ligă cehă în acest sezon.



În alt meci, Sparta Praga a remizat acasă cu FK Jablonec, adversara echipei CFR Cluj în Europa Conference League, 1-1. Pentru Sparta a marcat Vaclav Drchal (4), iar pentru Jablonec a punctat Tomas Cvancara (48).



Portarul român Florin Niţă a fost integralist la Sparta.



În clasament, pe primul loc se află Viktoria Plzen, cu 21 puncte, urmată de Slavia Praga, 19 puncte (un joc mai puţin), Sparta Praga, 17 puncte, etc. FK Jablonec ocupă locul 9, cu 9 puncte, transmite Agerpres.

***

Atacantul român Valentin Mihăilă a marcat golul echipei Parma, învinsă acasă de Cremonese cu scorul de 2-1, duminică, în etapa a patra a ligii secunde italiene de fotbal (Serie B).



Oaspeţii au înscris prin Nicola Fagioli (3) şi Luca Vido (34), ratând şi un penalty, prin Samuel Di Carmine (54). Valentin Mihăilă (69) a redus din diferenţă, dar Parma nu a reuşit mai mult, în condiţiile în care în min. 72 a rămas în zece oameni, Franco Vazquez primind al doilea cartonaş galben.



Mihăilă, care are 2 goluri marcate în 3 meciuri, a primit un cartonaş galben în min. 75 şi a fost înlocuit în min. 86. Dennis Man a fost şi el titular la Parma, fiind înlocuit în min. 84.



În clasament, pe primul loc se află AC Pisa, echipa lui Marius Marin, cu 12 puncte, urmată de Brescia, 10 puncte, US Cremonese, AS Cittadella, Ascoli, câte 9 puncte, etc. Parma ocupă locul 8, cu 7 puncte.