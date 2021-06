Vela a decis pe cine susține între Orban și Cîțu

Președintele PNL Caraș-Severin, fostul ministru de Interne Marcel Vela, a declarat, sâmbătă, 19 iunie, că îl susține pe Ludovic Orban pentru un nou mandat, cel mai bun argument fiind că a condus România „în cel mai dramatic an de după al doilea Război Mondial”.

Marcel Vela a spus că atât el, cât și organizația PNL Caraș-Severin vor fi alături de Ludovic Orban pentru a câștiga un nou mandat.

„Și eu, ca președinte, sunt alături de domnia sa, în echipa sa și filiala și-a manifestat, așa cum știți că și în luna martie am votat în biroul județean susținerea candidaturii domnului Ludovic Orban ca și în viitor la competiția din luna septembrie să fim alături de domnia sa. Argumentele sunt foarte multe, pot spune în câteva cuvinte doar că a dovedit ca premier în cel mai dramatic an al României de după cel de-al doilea Război Mondial că a avut curajul și priceperea să guverneze România și să salveze vieți. O spun în cunoștință de cauză și nu doresc să intru în argumente, în probe, în motive, o știți cu toții”, a spus Marcel Vela.

Congresul PNL, la care se va alege președintele PNL, va avea loc în data de 25 septembrie. Candidează Ludovic Orban și Florin Cîțu.

Ludovic Orban, nou atac

Președintele PNL, Ludovic Orban, a avut un nou atac la contracandidatul său la funcția de președinte al partidului, spunând că nu poți vorbi de suflu nou cu o echipă în care sunt Emil Boc, Gheorghe Flutur și, în acest caz, ar trebui redefinit „suflul nou”.

Ludovic Orban a spus că pentru el alegerile se vor termina după ce se va da și ultimul vot și că el consideră că a adus un suflu nou în partid.

„Dacă se uită cineva la cei patru ani în care am condus PNL, parcă chiar am adus un suflu nou. Dacă te uiți la primarii aleși, dacă te uiți la oamenii noi care au intrat în partid, dacă te uiți la grupurile parlamentare care au foarte mulți tineri, eu chiar am adus un suflu noi”, a spus Ludovic Orban.

„Eu mă bizui în egală măsură pe oameni cu experiență. Evident că trebuie îmbinate experiența cu înțelepciunea, cu curajul”, a mai spus președintele PNL.