Vehiculele electrice, interesante, dar periculoase. Titi Aur: Cei de la volan ar trebui să fie foarte atenți

”Problema noastră de educație nu este doar legată de școala de șoferi și atât. Avem o problemă de educație, vorbim de siguranța rutieră, generală, națională. În tot spectrul social avem o problemă, de la copiii care nu știu, mamele care nu știu, părinții care nu știu, familia care este mândră că prințișorul de la volan uite ce se descurcă, uite fel merge, ce agil este în trafic, în loc să spună ce riscant merge. Aici avem o problemă de educație generală”, a explicat expertul în conducere defensivă, Titi Aur, în cadrul emisiunii DC Conducem de la DC News și DC News TV.

Titi Aur a comentat câteva materiale video prezentate de jurnalistul Florin Răvdan, care indicau exact această lipsă de educație rutieră despre care vorbise anterior.

”Mașina care filmează avea semaforul pe verde, iar prin fața lui trece un scuter, care trece pur și simplu (n.r. fără a se asigura), deși e vorba de oasele lui, a trecut pe roșu. Când treci așa, treci pentru că nu realizezi, nu conștientizezi că e vorba de oasele tale. Că e vorba de amendă, că e vorba de stricat scuterul sau nu, dar e vorba de oasele tale. Avem, din păcate, foarte mulți astfel de inconștienți și cei de la volan ar trebui să fie foarte atenți și să se gândească, în orice moment, că poate să le apară unul de acesta. Mai mult nu am ce să comentez decât educația sau înțelegerea traficului a cetățenilor români care se deplasează cu diferite utilaje/vehicule. Acum, de când au apărut evoluția asta pe electric au apărut și tot felul de vehicule electrice, pentru că nu vorbim numai de trotinete, vorbim de scutere, miniscutere, pe o roată, pe două roți, tot felul de variante, care sunt foarte interesante din punct de vedere al deplasării rapide, al ecologiei, dar astea ar trebui să vină cu niște programe de educație, de conștientizare, de făcut ceva, (...) pentru că văd la autoritățile noastre, în continuu, aceeași declarație: suntem pe drumul bun, a scăzut numărul de accidente. Nu a scăzut numărul de accidente”, a explicat Titi Aur.

Titi Aur a venit cu precizări importante în acest sens și a afirmat că România consumă sume uriașe pentru asigurări, în ciuda statisticilor care indică scăderea numărului de accidente rutiere.

”Eu acum am venit de la o discuție cu unul dintre asiguratorii mari din România. Nu a scăzut numărul de daune. Nu a scăzut nici numărul de daune, nici cifra de despăgubiri. România consumă un miliard și jumătate de euro pe an prin sistemul de asigurări, în sensul de plătiți pentru tot felul de despăgubiri. În afară de cele 3,3 miliarde de euro de la bugetul național, mai sunt încă 1,5 miliarde de euro prin sistemul de asigurări, care înseamnă despăgubiri pe RCA plus CASCO.

Și nu a scăzut, deși aparent, când ne uităm în statistică se pare că a scăzut. Nu a scăzut, apare că a scăzut pentru că numărul de morți a scăzut că mașinile sunt din ce în ce mai bune, că numărul de accidentați grav din acele schimbări ale modului de declarare a accidentatului grav, că accidentații ușor îi declarăm în două părți și ne ascundem după acea aparentă scădere. Nivelul de educație din România, din acest punct de vedere, este la pământ. Și de asta vedem astfel de scuteriști care trec cu nonșalanță prin fața mașinii, că nu contează”, a mai spus Titi Aur.

