Condusul sub influența alcoolului, o problemă ”infimă” pentru români. Soluția ”triplă” a lui Titi Aur

Titi Aur, expert în conducere defensivă, a vorbit despre soluția prin care se poate reduce condusul sub influența alcoolului, drogurilor sau chiar a oboselii.

”2 din 10 șoferi români recunosc faptul că s-au urcat la volan după ce au consumat alcool, în timp ce doar 16% dintre români consideră că șoferii băuți reprezintă cel mai mare risc pentru siguranța rutieră”, a precizat jurnalistul Florin Răvdan și realizatorul emisiunii DC Conducem de la DC News și DC News TV, unde l-a avut invitat pe Titi Aur, expertul în conducere defensivă.

Întrebat cum se văd cifrele din sondajul realizat de Asociația Spirits Romania, Titi Aur a afirmat că le vede ”foarte simplu”, mai exact, ”în același context. Lipsă de educație din acest punct de vedere, lipsă de conștientizare și atunci se urcă la volan băut pentru că el crede că lui nu i se poate întâmpla, pentru că el consideră că cu alcool sau fără alcool conduce la fel de bine, unii chiar afirmă că atunci când sunt băuți conduc mai bine, că sunt mai atenți. Și vampirul, elvețianul, dacă îl întrebai lui nu-i trebuia nici permis, el spunea că nu e nici drogat, că nici nu a făcut accident. Da, pentru că atunci când ești cu capul în nori nu mai știi nimic.

Din păcate, foarte mulți consideră că doar puțin alcool nu contează, doar pe o distanță scurtă nu contează, doar pe traseul pe care îl știu nu contează. Tot felul de doar-uri de astea într-un fel ca să își găsească o justificare, un motiv”, a spus Titi Aur, care și-a și argumentat afirmația.

”Care este adevărul? Adevărul este că timpul nostru de reacție este de o secundă și jumătate și orice factor care înseamnă oboseală, neatenție, alcool, drog, în toate formulele, nu face altceva decât să mărească timpul de reacție. Și dacă pe traseul pe care îl faci sub influența alcoolului , sub influența drogurilor, sub influența oboselii sau a neatenției, dacă pe traseul acela nu ți se întâmplă nimic atunci nu contează. Dacă pe traseul acela apare ceva-ul ăla, neprevăzutul, bine-înțeles că toți sau oricare dintre acești factori nu fac altceva decât să mărească riscul de accident”, a mai spus expertul în conducere defensivă.

Titi Aur: Avem nevoie de un program coerent

În opinia sa, soluția pentru a putea limita situațiile de conducere sub influențe se poate realiza doar prin intermediul unui proiect bine definit, cu implicare multiplă.

”E greu să îi facem să conștientizeze și de aceea spun că avem nevoie de un program coerent de educație, bine împletit, bine corelat cu un program coerent de coerciție, ambele bine împletite, bine organizate, cu un program coerent de transmis informații, de mediatizat, de campanii ca să se înțeleagă tot fenomenul. Pentru că doar campanie nu atinge pe toată lumea, doar coerciție nu atinge, doar educație nu atinge. Cele trei ar trebui bine împletite într-un proiect, într-o gândire unitară, astfel încât să îi înveți, să îi constrângi și să le și transmiți mesajul”, a mai spus Titi Aur, adăugând că acest ”trinom ar trebui să funcționeze, pentru că altfel ajungem la astfel de declarații”.

Mai multe în video:

