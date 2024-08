Val de reacții după accidentul în care a murit consulul Ungariei la București. "Camioanele încărcate cu bușteni sunt horror" / "Mașina bietului om s-a făcut flenduri!" - Galerie foto

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Timiş, Zoriţa Mircov, a transmis ieri, 29 august, că o persoană a decedat în urma unui accident rutier care a avut loc pe autostrada Timişoara - Lugoj în care au fost implicate două autoturisme şi un autocamion încărcat cu lemne.

„Din primele informaţii, avem o victimă decedată din unul dintre autoturisme”, a afirmat sursa citată.

„Conform IPJ, un autocamion încărcat cu lemne care circula pe A1 dinspre Timișoara spre Lugoj ar fi avut explozie la un pneu și a pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu un autovehicul, ulterior tirul intrând în coliziune cu alte două autovehicule”, a transmis DRDP Timișoara pe Facebook.

În urma impactului extrem de violent, persoana care era într-o maşină înmatriculată în Ungaria şi care avea număr de Corp Diplomatic a decedat.

„Persoana decedată era un diplomat”, a precizat, pentru Agerpres, Biroul de presă al Poliţiei Timiş.



Surse judiciare au menţionat că victima este un diplomat ungar acreditat în România.



Ulterior, Poliţia Timiş a informat, de asemenea, că TIR-ului încărcat cu lemne, care circula pe A1 Deva-Nădlac dinspre Timişoara spre Lugoj, i-a explodat un pneu, fapt pentru care a pătruns pe sensul opus de mers şi a intrat în coliziune cu un autovehicul condus de un bărbat de 60 de ani, ulterior TIR-ul intrând în coliziune cu alte două autovehicule.



În urma impactului, conducătorul auto de 60 de ani a decedat, a mai transmis IPJ Timiş. Surse judiciare au menţionat că victima este un diplomat ungar acreditat în România. Ar fi vorba despre consulul Ungariei la București, Vágó Ferenc. Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.

Accidentul a stârnit un val de reacții

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara a transmis pe Facebook actualizări despre accident, iar oamenii au reacționat în comentarii:

„Camioanele încărcate cu bușteni sunt horror. Ferească Dumnezeu!”.

„Au tras de camionul acela până a cedat. Cine știe dacă starea lui tehnică era ok și dacă greutatea încărcăturii era cea admisă. Păcat de oamenii aceia nevinovați din mașină! Cu așa partide la conducere se poate observa 'prezența' controalelor pe șosele și consecința acestora. Cu siguranța nu se va face nimic în acest sens”.

„Doamne ferește, ce accident teribil! Pur și simplu mașina bietului om s-a făcut flenduri!”.

Român: Anul trecut ni s-a întâmplat și nouă, tot pe autostradă

Un internaut a povestit în comentarii cum a trecut printr-o experiență similară:

„Anul trecut ni s-a întâmplat și nouă, tot pe autostradă, pe sensul dinspre Deva spre Margina, să vrem să depășim un camion plin cu bușteni, încărcat peste capacitatea legală, care rula pe banda întâi, când i-a explodat un cauciuc de la remorcă datorită sarcinii, care a zburat în toate direcțiile. Noi, împreuna cu un alt cuplu dintr-un Duster, din fața noastră, am scăpat ca prin minune, fără nici o zgârietură, bucățile mari de cauciuc zburând pe deasupra noastră, rămânând pe autostradă.

Am mers după camion în parcarea dinaintea ieșirii de pe autostradă să vorbesc cu șoferul, împreuna cu soția mea și cei doi copii, care erau împreuna cu mine în mașină, pentru a conștientiza gravitatea situației. S-a luat omul și a fugit. Din spirit civic, am chemat poliția care l-au oprit și l-au amendat, undeva pe drumul de legătură dintre Autostrada Deva - Arad. Se pare că proprietarii camioanelor îi obligă pe șoferi să încarce camioanele peste sarcina maximă admisă, pentru a fi mai profitabil, iar mentenanța camioanelor și cauciucurile cu care le echipează sunt vechi si uzate, rețeta perfectă pentru un eveniment rutier. Recomand poliției rutiere, sau celor responsabili, să creeze filtre pentru aceste camioane și sa îi sancționeze pe toți cei care se încadrează la cele de mai sus, pentru a evita evenimente de genul celui de mai sus, care se pot transforma in tragedii pentru oameni nevinovați”.

