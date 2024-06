Val de reacţii din lumea teatrului, filmului şi muzicii după ce Ileana Stana Ionescu a murit

Pe reţelele sociale au apărut imediat mai multe reacţii din partea unor importanţi oameni de teatru, film şi muzică din România.

"Cortina se trage azi peste încă un nume emblematic al teatrului românesc, ILEANA STANA IONESCU! Am iubit-o, am văzut-o în numeroase roluri la teatru, a fost o inspirație și sunt onorat că am avut-o aproape în multe din emisiunile mele peste ani, inclusiv la TVR 2, în 2018, când, la cei 82 de ani ai săi, își anunța retragerea!

Rămas bun!", a scris Paul Surugiu, Fuego, pe Facebook.

"Drum lin, Ileana Stana!

A primit premiul pentru Întreaga Activitate în 2019. Cu o carieră ce s-a întins pe parcursul a peste 60 de ani, actrița Ileana Stana Ionescu a încântat spectatorii români interpretând sute de personaje de film și teatru.

Printre cele mai importante apariţii ale sale în cinema & film TV se numără rolurile din: „Un film cu o fată fermecătoare” (r. Lucian Bratu, 1966), „Păcală” (r. Geo Saizescu, 1974), „Dumbrava minunată” (r. Gheorghe Naghi,1980), „Alo, aterizează străbunica!” (r. Nicolae Corjos, 1981), „Secretul lui Bachus” (r. Geo Saizescu, 1984), „Cuibul de viespi” (r. Horea Popescu, 1987), „Cucoana Chiriţa” (r. Horea Popescu, 1986), „Aici nu mai locuieşte nimeni” (r. Malvina Urșianu, 1995), „Milionari de week-end” (r. Cătălin Saizescu, 2004).

Îți mulțumim pentru tot ce ne-ai oferit!", au transmis şi organizatorii Premiilor Gopo.

"Am avut șansa să jucăm împreună într-un spectacol la Nottara, o Doamnă discretă, plină de umor cu care am avut chimie. De câte ori ne vedeam stăteam de vorbă, fără fițe și aere de vedetă! Mulțumesc doamna Ileana Stana Ionescu! Drum bun!", a scris şi Laura Anghel, actriţă la teatrul Nottara.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News