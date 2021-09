Vaccin, a treia doză. Ce se întâmplă cu ea, UE și țările lumii au luat decizia

Strategii diferite în ceea ce privește doza 3 de vaccin anti-COVID 19. Numeroase țări analizează varianta, dar nu au luat decizia, în timp ce altele au decis să acorde a treia doză persoanelor vulnerabile.



Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat pe 18 august că situaţia actuală nu impune necesitatea dozei 3, solicitând să fie acordată prioritate la vaccinare persoanelor din ţările vulnerabile. Cu toată acestea, mai multe naţiuni puternice, printre care Israel, Germania şi Franţa, au decis să ofere a treia doză bătrânilor şi persoanelor cu sistem imunitar slab, potrivit Mediafax.



În Uniunea Europeană, Ungaria este singura ţară care a început deja să administreze a treia doză şi o oferă oricui doreşte

Iată cum este situaţia în lume, la finalul lunii august:

Statele Unite ale Americii



Începând cu 20 septembrie, vor fi puse la dispoziţie mesaje pentru cei care au primit a doua doză cu cel puţin opt luni în urmă, dar autorităţile sanitare federale de sănătate intenţionează să reducă acest timp de aşteptare, pentru a încetini creşterea infecţiilor în ţară.



Uniunea Europeană



Agenţia Europeană a Medicamentului (Ema) nu s-a exprimat încă cu privire la necesitatea unei a treia doze sau la ce vârstă ar trebui recomandată deoarece, în opinia sa, nu există încă suficiente date. Prin urmare, ţările Uniunii Europene care iau decizia, se expun riscurilor legale. În ciuda acestui fapt, unele dintre cele 27 de ţări din UE au stabilit deja când vor începe să administreze a treia doză. Iar Ungaria a pornit deja!



Austria



În Austria, a treia doză va fi administrată începând cu 17 octombrie. Acest lucru a fost anunţat de ministrul sănătăţii, Wolfgang Mückstein, 10 august. Doza va fi administrată la şase până la nouă luni de la prima rundă de vaccinare rezidenţilor din casele de îngrijire medicală, celor peste 65 de ani, persoanelor fragile şi celor care au primit un vaccin Johnson & Johnson sau AstraZeneca ca primă doză. Toţi ceilalţi vor putea cere a treia doză la nouă până la 12 luni de la ultima doză. Pentru a treia doză, se vor utiliza vaccinurile BioNTech / Pfizer sau Moderna.



Belgia



Belgia a autorizat cea de-a treia doză de vaccin, în special vaccinul ARNm.



Danemarca



Danezilor cu sistem imunitar slab vor fi sfătuiţi să le fie administrată a treia doză.



Franţa



În ultimele zile, Haute Autorité de Santé (HAS) a recomandat administrarea unei a treia doze de vaccin anti-Covid-19 tuturor celor peste 65 de ani şi celor cu imunitate scăzută. HAS a explicat că a treia doză trebuie administrată la şase luni după a doua. Persoanele care au fost vaccinate cu vaccinul cu doză unică Johnson & Johnson vor primi, de asemenea, o doză de Pfizer sau Moderna la cel puţin patru săptămâni după prima administrare. Rechemările sunt aşteptate să înceapă în septembrie.



Finlanda



Încă nu a luat o decizie, dar tema este aprins dezbătută în această ţară.



Germania



Germania va începe să administreze a treia doză de vaccin persoanelor în vârstă şi persoanelor cu risc. O va face din septembrie. Noul vaccin, cu Pfizer sau Moderna, va fi oferit şi celor care au primit deja două doze de Astrazeneca sau single-ul de la Johnson & Johnson. În Bavaria, rezervările sunt deja deschise.



Grecia



Grecia a anunţat pe 23 august că persoanelor vulnerabile li se va oferi o nouă doză cu vaccinuri ARNm, care va fi disponibilă în prima săptămână a lunii septembrie.



Marea Britanie



A treia doză de vaccin va fi administrată persoanelor fragile şi vârstnicilor din Marea Britanie din septembrie. Guvernul Johnson a fost de asemenea de acord să achiziţioneze încă 60 de milioane de doze de Pfizer / BioNTech înainte de programul posibil de rechemare, aducând comanda sa totală la 100 de milioane de doze. În Marea Britanie, populaţia a fost vaccinată cu Astrazeneca.



Italia



Italia nu şi-a definit încă planul. Dar ar putea face acest lucru în curând. „A treia doză se va face probabil pentru cei peste 80 de ani", a declarat ministrul sănătăţii, Roberto Speranza, într-un interviu.



Olanda



Guvernul olandez a cerut aviz consiliului său de sănătate şi se aşteaptă să aibă un răspuns până la jumătatea lunii septembrie.



Polonia



Polonia nu a luat încă o decizie cu privire la a treia doză. La începutul lunii august, experţii au spus că se gândesc să le ofere persoanelor vulnerabile o a treia injecţie, dar ministrul Sănătăţii, Adam Niedzielski, a declarat că nu există încă suficiente date pentru a decide.



Republica Cehă



Guvernul ceh va oferi un vaccin de rapel COVID-19 începând cu 20 septembrie oricărei persoane vaccinate anterior.

Spania



Spania este pregătită să administreze a treia doză de vaccin anti-Covid în cazul în care studiile clinice, EMA şi comisia spaniolă de experţi în vaccinuri o vor recomanda, a explicat ministrul Sănătăţii, Carolina Darias. Ministrul a adăugat că guvernul aşteaptă rezultatul acestor evaluări pentru a stabili în cele din urmă când ar putea începe administrarea celei de-a treia doze.



Suedia



Suedia a anunţat un program de rechemare pentru persoanele cu risc de boli grave, cum ar fi persoanele în vârstă. Campania de vaccinare pentru a treia doză va începe în toamnă. Cu toate acestea, Agenţia Suedeză de Sănătate Publică a declarat că se aşteaptă ca a treia doză să fie administrată majorităţii adulţilor abia începând cu anul viitor.



Ungaria



Ungaria este singura ţară din UE care a început deja să administreze a treia doză şi le oferă oricui doreşte, atât timp cât vaccinarea are loc la cel puţin patru luni după ultima doză. Guvernul a publicat un ghid oficial care oferă o abordare „mix-and-match”: cei care au primit un vaccin Oxford / AstraZeneca, Johnson & Johnson sau Sputnik V primesc acum fie un vaccin ARNm, fie un vaccin cu virus inactivat, precum Sinopharm. Cei care au avut deja un vaccin ARNm primesc acum un vaccin cu virus viral sau un vaccin cu virus inactivat pentru rapel. Ungaria continuă, de asemenea, să administreze vaccinurile ruseşti şi chineze, care nu sunt recunoscute de Uniunea Europeană.



Brazilia



Brazilienii cu sistem imunitar compromis şi persoanele în vârstă de peste 80 de ani vor primi a treia doză de vaccin, pentru a reduce creşterea infecţiilor în ţara, care are o rată de vaccinare scăzută şi cea mai mare mortalitate din lume după Statele Unite.



Cambodgia



Cambodgia oferă o doză de AstraZeneca celor care au primit vaccinuri Sinopharm şi Sinovac încă din 12 august.

Canada



La sfârşitul lunii august, provincia canadiană Ontario a început să ofere a treia doză persoanelor vulnerabile.



Chile



Chile a început să administreze a treia doză celor care au primit deja vaccinul Sinovac pe 11 august, în încercarea de a consolida succesul uneia dintre cele mai rapide campanii de vaccinare din lume.



China



A treia doză de vaccin anti-Covid-19 trebuie administrată după ce majoritatea populaţiei a terminat prima etapă de vaccinare.



Ecuador



Ecuador va administra a treia doză de vaccin persoanelor cu sistem imunitar slab şi va efectua teste pentru a determina dacă restul populaţiei are nevoie de un rapel.



Republica Dominicană



Autorităţile sanitare dominicane au început să distribuie a treia doză încă de la începutul lunii iulie.