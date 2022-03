Va fi necesară o a patra DOZĂ de rapel. CEO-ul Pfizer: "Este necesar un al patrulea rapel chiar acum"

În timpul unui interviu la emisiunea CBS ”Face the Nation on Sunday”, gazda Margaret Brennan a întrebat dacă este nevoie de o a patra injecție de rapel, potrivit Insider.

”Este necesar un al patrulea rapel chiar acum”, a răspuns Bourla, adăugând: ”Protecția pe care o obțineți de la a treia este suficient de bună, de fapt destul de bună pentru spitalizări și decese”.

Pfizer CEO @AlbertBourla tells @margbrennan his company is working “very diligently” to make a covid vaccine that will protect against variants & will protect “for at least a year.” pic.twitter.com/yf2baRwy4K