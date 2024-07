Utilizatorii rețelelor sociale susțin că The Simpsons au prezis atacul asupra lui Donald Trump

Lumea s-a trezit cu un incident armat care a avut loc în timpul mitingului fostului președinte american Donald Trump din Pennsylvania. Potrivit directorului de comunicare al lui Trump, Steven Cheung, acesta este "bine și este verificat la o unitate medicală locală".

În timp ce liderii mondiali și-au exprimat șocul și au condamnat un astfel de act de violență, o parte a oamenilor de pe X (fostul Twitter) a încercat să înveselească atmosfera făcând trimitere la serialul de succes The Simpsons. Pentru context, The Simpsons este cunoscut pentru predicțiile sale bizare.

În episod Trump era împușcat în cap, din cauza unei scăpări a Secret Service. Totul a început după ce un utilizator a susținut că incidentul armat împotriva lui Donald Trump a fost prezis de The Simpsons.

Acesta a postat un set de capturi de ecran din episod, spunând: "Simpsonii au niște explicații de dat".

Altul a adăugat: "Nu se poate ca Simpsonii să fi prezis că Donald Trump va fi împușcat".

Câțiva au fost șocați să afle că The Simpsons "au prezis de fapt tentativa de asasinat a lui Donald Trump".

Prima declarație după tentativa de asasinat

Între timp, în prima sa declarație după tentativa de asasinat, Donald Trump a spus: "Am fost împușcat cu un glonț care mi-a străpuns partea superioară a urechii drepte. Am știut imediat că ceva nu este în regulă în sensul că am auzit un șuierat, împușcături și am simțit imediat glonțul sfâșiind pielea. A avut loc o sângerare abundentă, așa că mi-am dat seama atunci ce se întâmpla. DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE AMERICA".

Trump a mulțumit, de asemenea, Serviciului Secret și forțelor de ordine pentru "răspunsul lor rapid". El a adăugat: "Vreau să mulțumesc Serviciului Secret al Statelor Unite și tuturor forțelor de ordine pentru răspunsul lor rapid la împușcăturile care tocmai au avut loc în Butler, Pennsylvania. Cel mai important, vreau să transmit condoleanțele mele familiei persoanei de la miting care a fost ucisă și, de asemenea, familiei unei alte persoane care a fost grav rănită."

El a adăugat: "Este incredibil că un astfel de act poate avea loc în țara noastră. În acest moment nu se știe nimic despre atacator, care este acum mort", conform CNN.

