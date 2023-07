Urmează arestarea Gabrielei Firea şi a lui Florentin Pandele? ”Complicităţile sunt evidente, le-am văzut în dosarul de la DIICOT”

Ștefan Godei, fost președinte al Asociației Sf. Gabriel cel Viteaz, care s-ar afla în spatele azilelor groazei din Voluntari, ar fi fost angajat ca șofer la Primăria Capitalei, la o săptămână de la preluarea mandatului de către Gabriela Firea, potrivit Gândul. Gabriela Firea a infirmat joi această informaţie, potrivit unor surse politice din PSD citate de Digi24,: "Sunt nevoită, din păcate, să repet ce am afirmat zilele trecute, în urma unor informații apărute în presă. Inculpatul din dosarul azilelor din județul Ilfov nu a fost vreodată şoferul meu. Eu am același șofer de 16 – 17 ani."

Analistul politic Bogdan Chirieac spune că până când nu sunt dovezi negru pe alb, emise de o instituţie, nu ar trebui dat curs speculaţiilor din prezent.

"Să aşteptăm comunicatele oficiale! Văd că, deocamdată, în presă au apărut informaţii credibile, documente conform cărora domnul Godei era un cunoscut al doamnei Firea de mai multă vreme. Acum să vedem dacă şi turnătoriile pe care le-a săvârşit domnul Godei sunt adevărate până la capăt. Oricum, opinia publică este formată în sensul în care este imposibil ca doamna Firea să nu fi ştiut câte ceva, poate nu neapărat ce se întâmpla în azilul morţii, dar în orice caz ştia despre acel azil.

Complicităţile sunt evidente, le-am văzut în dosarul de la DIICOT, dar ce mi se pare cu adevărat special este că două structuri ale Parchetului din România, aproape într-o concurenţă, sper eu benefică pentru justiţia din ţara noastră - DIICOT şi acum DNA se ocupă de practic acelaşi caz. Sau, dacă nu cumva pentru a obţine faimosul "19", domnul Godei o fi dat informaţii ce nu ţin de azilele morţii, ci ţin de primărie, de alte lucruri pe care le-ar fi aflat din anturajul doamnei Firea. Dar, şi în acest caz, cred că este corect aşa - să oferim şi noi prezumţia de nevinovăţie doamnei Firea şi domnului Pandele. Până când nu vedem dovezile nu ne putem pronunţa.

Câtă vreme nu am văzut dovezi date de nişte instituţii (şi-atunci le vom primi cu multă atenţie!) nu putem spune că sunt vinovaţi. Doar că zic 9 din 10 români... N-am nicio îndoială de ororile care se petreceau în azilele groazei. Acolo am văzut stenogramele de la DIICOT, am văzut că au fost băgaţi ofiţeri sub acoperire ca infirmieri ca să obţină informaţii... acolo nu am niciun fel de dubiu. Dar în legătură cu familia Firea-Pandele, hai să le dăm prezumţia de nevinovăţie! Aşa-i corect!" a spus Bogdan Chirieac în direct la România TV.

