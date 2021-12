Urme de cocaină găsite în Parlamentul britanic, inclusiv lângă biroul lui Boris Johnson

Poliția din Marea Britanie a fost contactată din cauza unor informații despre consumul de cocaină în Parlamentul britanic, a informat luni Associated Press, potrivit Business Insider.



„Informațiile despre consumul abuziv de droguri în Parlament, transmise către Sunday Times, sunt profund îngrijorătoare – și le voi aborda ca prioritate cu Poliția Metropolitană săptămâna aceasta. Mă aştept să văd aplicarea completă şi eficientă a legii”, a declarat președintele Camerei Comunelor, Lindsay Hoyle, într-o declarație.

Hoyle a contactat poliția în urma unui raport Sunday Times care a indicat utilizarea de droguri ilegale în clădirile Parlamentului. În urma testelor efectuate la fața locului s-au găsit urme de cocaină în 11 din 12 băi din incintă, potrivit raportului, inclusiv într-o toaletă care se află în apropierea biroului premierului britanic Boris Johnson. Mai mult decât atât, în încăperile respective ar avea acces doar cei care dețin permise parlamentare, inclusiv parlamentari, angajați și jurnaliști.

„Am văzut un deputat care consuma în mod deschis cocaină la o petrecere. Au fost jurnalişti prezenţi şi i-am avertizat că ceea ce făceau este extrem de periculos şi puteau fi expuşi, dar păreau să coboare în deplasare cu putere”, a declarat o sursă pentru Sunday Times.

Ziarul, citând un veteran de la Westminster, a raportat că există o „cultură a cocainei” în Parlament care include atât „nume mai puțin cunoscute”, cât și „tineri parlamentari și oficiali ambițioși”.

"Ei cred că sunt de neatins, protejați de prietenii lor din bulă. Este șocant, dar și trist. Mulți dintre ei au nevoie de ajutor", a spus sursa.





Raportul mai arată că canabisul era „folosit în mod deschis” la Westminster. Pe fondul noilor preocupări cu privire la consumul de droguri din Parlamentul Marii Britanii, Johnson a lansat o nouă campanie antidrog.

„Acest guvern este absolut hotărât să lupte împotriva drogurilor. Consider că a trecut mult timp de când nu ați auzit un guvern spunând că drogurile sunt rele”, a spus premierul britanic într-un interviu TV, luni. El a fost văzut îmbrăcat în polițist, în Liverpool.

