Andrew Fletcher (Depeche Mode) a murit

Andrew Fletcher, membru fondator al trupei electronice britanice Depeche Mode, a murit la vârsta de 60 de ani.

O declarație emisă de trupă pe rețelele de socializare spunea „Suntem șocați și plini de tristețe în urma morții premature a dragului nostru prieten, membru al familiei și colegul de trupă, Andy ‘Fletch’ Fletcher”.

Trupa a continuat spunând „Fletch a avut o adevărată inimă de aur și a fost mereu acolo când aveai nevoie de sprijin, o conversație plină de însemnătate, un râs bun sau o halbă rece. Inima noastră este alături de familia lui și vă rugăm să-i păstrați în gând și să le respectați intimitatea în această perioadă dificilă.”

Fletcher a format trupa în Basildon, la sfârșitul anilor 1970, alături de Martin Gore și Vince Clarke, iar odată cu recrutarea cântărețului Dave Gahan, cvartetul a continuat să se bucure de hituri în top, printre care New Life și Just Can’t Get Enough.

Odată cu plecarea lui Clarke, care a format mai apoi trupele Yazoo și Erasure, Gore a devenit compozitor șef, iar trupa s-a bucurat de un succes internațional uriaș la sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 1990, cu piese precum Personal Jesus, Enjoy The Silence și I Feel You.

Revoluția pe care Depeche Mode a realizat-o în industria muzicală

Liderul original al trupei, Clarke, a fost responsabil pentru transformarea Depeche Mode dintr-o formație rock convențională într-una de muzică electronică.

Gore a numit cvartetul electronic Kraftwerk drept o influență principală asupra trupei, afirmând: „Visul meu a fost să combin emoția lui Neil Young sau John Lennon, transmisă de sintetizatoarele Kraftwerk. Muzica soul cântată de instrumente electronice”. Membrii trupei au mai fost influențați de David Bowie, The Clash, Roxy Music and Brian Eno, Elvis Presley, Velvet Underground, Fad Gadget, Suicide and the blues.

Depeche Mode a fost considerată o trupă pop pentru adolescenți în perioada lor timpurie, în Marea Britanie, și a fost inițial intervievată în reviste pop pentru adolescenți, cum ar fi Smash Hits. După plecarea lui Clarke, muzica lor a început să capete un ton mai întunecat, stabilind un sunet mai profund în repertoriul trupei, pe măsură ce Gore și-a asumat atribuțiile de compozitor principal.

Versurile lui Gore includ teme precum relațiile intime, religia și politica. Gore consideră faptul că temele lirice care abordează problemele legate de singurătate sunt o reprezentare mai bună a realității, în timp ce „melodiile fericite” sunt false și nerealiste. În același timp, el susține că muzica trupei conține „un element de speranță”.

