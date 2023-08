UNTOLD 2023: Ce este declarația de angajament pe care orice părinte a completat-o pentru ca minorul să intre la festival

„Este necesar ca un adult să își asume răspunderea pentru un minor și are obligația să completeze și să semneze „Declarația de angajament” disponibilă pe site-ul: untold.com/parentalagreement, fără care nu va fi permisă intrarea minorului în Zona Festivalului, indiferent dacă are sau nu însoțitor.

Persoana responsabilă va furniza în cadrul declarației de angajament date de contact la care poate fi contactată în cazuri de urgență. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere referitor la verificarea semnăturilor, respectiv la modalitatea de semnare a declarațiilor, aceste aspecte rămânând în sarcina/răspunderea persoanelor care prezintă declarațiile”, au transmis organizatorii.

În anumite zone ale festivalului, cum ar fi zona VIP, accesul minorilor sub 18 ani a fost categoric interzis. Din cauza nivelului ridicat de zgomot produs în cadrul festivalului, organizatorul nu a recomandat prezența copiilor sub 7 ani la eveniment. Minorii sub 4 ani au fost obligați să poarte căști antifonice pentru a-și proteja auzul în timpul UNTOLD 2023.

Consumul de băuturi alcoolice, țigări și droguri a fost strict interzis pentru minori, au mai transmis organizatorii. Pentru o identificare mai ușoară, minorii au primit brățări cu o culoare distinctă. Copiii cu vârsta sub 7 ani au avut acces gratuit la festival, însoțiți de un părinte.

Vânzarea băuturilor alcoolice la festival a trebuit să fie în conformitate cu legislația în vigoare, iar niciun vânzător din cadrul evenimentului nu a avut voie să ofere băuturi alcoolice minorilor sub 18 ani sau persoanelor aflate în stare de ebrietate.

Cum arată declarația de angajament semnată de părinte pentru minorul care participă la Untold:

Subsemnatul(a), ..........................................................................................., (nume – prenume: părinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali), in calitate de ........................................................................................................................... (parinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali) al minorului / minorilor........................................................................................................................................... ........................... ................... in varsta de ....................................... ani

declar prin prezenta că îmi asum deplina răspundere pentru minor/minoră, permit participarea acestuia/acesteia la Festivalul Untold din anul 2023, și îmi asum responsabilitatea pentru (i) orice incident și vătămare pe care ar suferi-o minorul/minora datorită lipsei mele de supraveghere adecvate precum și pentru (ii) orice prejudiciu sau pagubă cauzată de către minor din culpa sa Organizatorului sau oricăror alte persoane fizice sau juridice participante în cadrul Festivalului.

Declar, de asemenea, că am luat la cunoștință de condițiile specifice impuse de către Organizatorul Festivalului Untold în anul 2023 conținute în Termenii și Condițiile Generale aplicabile Festivalulu și că am citit și înțeles Politica de confidențialitate a Organizatorului, în special prevederile referitoare la minori, și mă angajez să asigur deplina respectare a acestora.

Prin prezenta consimt în numele său (lor) ca Untold SRL și Untold Production SRL să poată prelucra datele cu caracter personal legate de numele si prenumele minorului, nationalitate, sex, vârsta, țară, precum și in anumite situații poza minorului (lor) si adresa de e-mail, în scopul efectuării procesului de check-in si al asigurării participării (accesului) acestuia/acestora la festivalul Untold.

Prin semnarea prezentului acord confirm că am citit, am fost informat(ă) corect, complet, am luat cunoștință și înțeleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protecția atât a datelor personale proprii, cât și protecția datelor personale ale minorului.

