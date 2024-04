Un șofer drogat din Mureș a fost arestat preventiv

Un bărbat în vârstă de 29 de ani, care a fost surprins la volan sub influenţa substanţelor psihoactive, a fost arestat preventiv marţi pentru 30 de zile.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, bărbatul a fost surprins la volan, în urmă cu o zi, de poliţiştii din Luduş, fiind reţinut pentru 24 de ore, după ce a fost testat cu aparatele din dotare şi au reieşit indicii cu privire la posibila prezenţă a substanţelor interzise, scrie Agerpres.

"La data de 8 aprilie a.c., în baza probatoriului administrat în cauză, poliţiştii au dispus reţinerea sa, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive. Acesta a fost condus sub escortă şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă în vederea executării măsurii. În cursul acestei zile, 9 aprilie a.c., Judecătoria Luduş a emis pe numele său mandatul de arestare preventivă, pentru 30 de zile", a arătat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, într-un comunicat de presă.

Poliţiştii continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub supravegherea unităţii de parchet competente.

