Un pui de pinguin imperial, vedetă pe rețelele sociale

Citește și: Dacă pinguinii au aripi, de ce nu pot zbura?

Pesto este un pui de pinguin imperial cu o greutate impresionantă și alura unei jucării de pluș, iar felul în care arată l-a făcut să devină vedeta acvariului australian în care trăiește și, totodată, o vedetă pe rețelele sociale, informează AFP.



Astfel, cu cele 23,5 de kilograme ale sale, Pesto, în vârstă de nouă luni, cântărește deja de peste două ori mai mult decât părinții lui - Tango și Hudson - la un loc, care au fiecare o greutate de aproximativ 11 kilograme.



Datorită unui regim alimentar ce include până la 25 de pești pe zi, corpolența deja impresionantă a puiului de pinguin imperial va crește și mai mult, a declarat Emily Thornton, șefa îngrijitorilor de pinguini de la Aquarium Sea Life din Melbourne, notează Agerpres.

There is a 9 month old penguin at the Melbourne aquarium named Pesto who is 21kg which is an absolute unit of a baby penguin. And I’ve fallen down the rabbit hole of watching videos of this giant baby penguin. I love him so… ???? pic.twitter.com/R0VSLGa2aY