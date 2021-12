Un ministru a înotat 12 ore până la mal după ce elicopterul în care se afla s-a prăbușit: Nu este momentul să mor

Un ministru al guvernului din Madagascar a înotat timp de 12 ore până când s-a aflat în siguranță, după ce elicopterul său s-a prăbușit în mare în timpul unei misiuni de salvare, relatează BBC.

„Nu este momentul să mor”, a spus epuizat ministrul de interne, Serge Gelle, în timp ce se recupera pe o targă. Alți doi oficiali de securitate care călătoreau cu el în elicopter au supraviețuit și ei accidentului.

