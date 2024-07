Un futurolog a afirmat că există trei faze ale evoluției umane. În ce fază ne aflăm și ce ne rezervă viitorul

Jeffrey Charles Hardy, care a fondat organizația non-profit Care for Peace, a dezvoltat o perspectivă globală a "cronologiei și evoluției umane". Această perspectivă este împărțită în 3 faze. În prezent suntem plasați în faza a doua, dar în starea de "suspendare".

Prima Fază - Cucerirea Naturii

În prima fază, care a durat aproximativ 2,5 milioane de ani, oamenii au cucerit natura, dar acum Hardy crede că ne-am îndreptat "către coexistența durabilă a planetei și a locuitorilor săi, respectiv explorarea spațiului cosmic".

În starea de "suspendare", oamenii vor trebui "să reevalueze și să se îndepărteze de practicile nesustenabile de creștere nelimitată și risipă pe care le-am moștenit de la prima evoluție umană", a spus Hardy.

El a continuat să explice că am fost inactivi de la crearea bombei atomice în 1945, care a consolidat dominația noastră asupra naturii, dar singura cale către "a doua etapă" este de a inversa daunele care au fost făcute, pentru a avea resurse regenerabile ce ne vor permite ritm accelerat și explorarea cosmosului.

Faza de evoluție umană în care ne aflăm acum este "suspendată" pentru că nu avem un plan pentru a doua evoluție umană.

Faza a doua - Pace, energie regenerabilă, popularea planetelor vecine, explorare spațială

"Acesta nu a fost încă stabilit și trebuie să ne imaginăm, să discutăm, să planificăm, să proiectăm și să implementăm", a spus Hardy.

Vizionarul subliniază că societatea trebuie să învețe din trecut și să utilizeze cunoștințele din mediul academic, mass-media, guverne și organizații neguvernamentale pentru a facilita această transformare revoluționară.

Hardy a declarat că "linia sa temporală evolutivă umană" a fost inspirată de experiența sa ca planificator internațional în domeniul sănătății în anii '70.

Și-a dat seama că pacea poate fi susținută prin acțiunile pline de compasiune ale oamenilor, ceea ce l-a determinat să se angajeze într-o misiune globală de a crea un calendar pentru a aborda cele mai mari probleme ale omenirii, precum schimbările climatice degradarea mediului și explorarea universului.

Atunci Hardy a creat patru modele.

Acestea au inclus directiva principală personală, care s-a axat pe valorile și responsabilitățile individuale, și directiva principală relațională, care a explicat importanța relațiilor armonioase.

Cele două șabloane cuprindeau directiva culturală, care echilibra bunăstarea holistică a unei persoane și organizația, care se alinia mai mult obiectivelor de pace și sustenabilitate.

"Când lucram ca medic de spital, îmi amintesc că mă ocupam de marinarii tineri, bolnavi sau răniți care se întorceau din războiul din Vietnam", elaborase Hardy.

"În acele momente în care le administram injecții, le schimbam tifonul și pur și simplu le eram alături, mi-am dat seama că există o relație intrinsecă între grija pentru ceilalți și sentimentul de pace. Pacea se construiește când în mod activ ai grijă de celălalt", spune fostul medic.

Timp de milioane de ani, oamenii au încercat să cucerească natura, mai recent prin industrialism, crezând că lumea este a noastră pentru a o domina.

Oamenii au cucerit natura străduindu-se să controleze totul în jurul lor prin urbanizarea orașelor și a infrastructurii.

Acest lucru a permis extinderea populației umane, introducerea mineritului și a combustibililor fosili pentru energie și utilizarea irigațiilor, rotația culturilor și reproducerea selectivă pentru a crește producția alimentară.

Același model trebuie repetat, dar fără deșeuri, poluare, abuz, într-o manieră în care energia regenerabilă, pacea planetară, și colaborările internaționale să ne ducă spre primele colonizări din sistemul nostru solar. În următorii 50-150 de ani această etapă secundă poate să fie realizată aproape complet.

Crearea bombei atomice a însemnat "dominația completă a umanității asupra naturii și a însemnat sfârșitul primei evoluții umane"

În 1949, psihanalistul austriac Sigmund Freud susținea că progresul civilizației necesită "atacarea naturii, forțând-o astfel să se supună voinței umane, sub îndrumarea științei".

Oamenii au rămas în faza "suspendată" a evoluției începând cu anii 1950, după ce guvernul american a creat Proiectul Manhattan, care era însărcinat cu conceperea unui război nuclear care ar putea distruge omenirea.

Crearea bombei atomice a însemnat "dominația completă a umanității asupra naturii și a însemnat sfârșitul primei evoluții umane", se arată într-un comunicat de presă.

Efectele bombei atomice, care a ucis între 129.000 și 226.000 de persoane atunci când a fost lansată la Nagasaki și Hiroshima în 1945, se resimt și astăzi.

Zone din SUA, inclusiv Missouri și Utah, continuă să se confrunte cu intoxicații și cu radiații cancerigene provenite de la mine și deșeuri nucleare, la aproape 80 de ani de la atac.

Asociația Nucleară Mondială a raportat că "industria nucleară încă nu are o soluție la «problema deșeurilor»".

Deși guvernele s-au străduit să pună în aplicare programe de prevenire și reciclare a deșeurilor, Școala de Sustenabilitate a Universității Stanford a estimat că ar costa cel puțin 300 de miliarde de dolari numai curățarea deșeurilor reziduale provenite din Proiectul Manhattan.

Hardy a avertizat că oamenii vor continua să fie într-o stare de evoluție "suspendată" până când vom recunoaște nevoia de a reduce deșeurile create în timpul primei evoluții, astfel încât să dezvoltăm modele de energie regenerabilă și studiul pentru colonizare planetară.

A treia etapă - Nemurirea prin tehnologie

"Evoluția umană este suspendată pentru că ne învârtim ca peștii în acvariu. Suntem într-unul dintre filmele cu Indiana Jones în care suntem pe unul dintre acele poduri care merg de pe o parte pe alta și există o prăpastie mai jos, iar dacă cădem vom muri", a declarat Hardy în podcastul Care More Be Better.

El a explicat că oamenii nu vor putea trece în a doua etapă evolutivă până când nu vor elabora un plan pentru a depăși și elimina risipa și creșterea nesustenabilă create în prima evoluție.

"Chiar trebuie să intrați în această discuție cu restul lumii dacă vrem să trecem de la prima evoluție umană, care este moartă la o a doua evoluție umană. Este crucial, chiar dacă nu am planificat-o încă", a spus Hardy.

"Aceasta nu a fost încă determinată și ne revine nouă să ne imaginăm, să discutăm, să planificăm, să proiectăm și să punem în aplicare", a spus Hardy, adăugând că universitarii, guvernul și organizațiile neguvernamentale vor trebui să învețe din trecut pentru a se produce o "transformare revoluționară".

"Prima evoluție umană s-a încheiat și trebuie să ... învățăm din greșelile noastre, să învățăm din trecut, să învățăm din istoria noastră, să învățăm unii de la alții și să începem să vorbim și să discutăm despre ceea ce trebuie să fie această a doua evoluție umană", a afirmat Hardy.

Într-un final, etapa a treia va fi ultima treaptă a evoluției umane. Timpul estimat până la atingerea ei este greu de speculat. Jeffrey Charles Hardy merge pe ipoteza că această a treia etapă ar putea fi foarte ușor pregătită încă din a doua etapă, astfel încât trecerea să fie mai rapidă și mai "puțin provocatoare". Transformarea omului în cyborg, transpunerea conștiinței sele în cloud-uri sau chip-uri, sau ingineria genetică, sunt doar câteva variante luate în clacul de Hardy. "Astfel, cât mai multe planete vor putea fi populate de oameni ce le vor dezvolta la nesfârșit", susține acesta, conform Daily Mail.

