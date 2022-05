Un cuplu s-a trezit cu un CĂȚEL dormind în pat. Se ghemuia lângă ei confortabil- FOTO

S-au trezit cu un câine mare dormind lângă ei în pat

Doi soți din Tennessee au rămas uimiți când, în pat, lângă ei, s-au trezit cu un câine mare, blând și drăgălaș, care se ghemuia confortabil. Când Jimmy Johnson s-a trezit, a strigat șocat la soția lui, Julie, întrebând-o: ”Al cui este câinele?”.

Soții nu ar fi fost în mod normal uimiți de situație, pentru că au trei câini mari care mai dorm cu ei. Dar, de data aceasta, în pat nu era câinele lor. Un câine mare, bej, stătea întins pe salteaua lor.

Odată ce și-au dat seama că patrupedul nu reprezintă o amenințare, i-au făcut fotografii și l-au postat pe Facebook, pentru a-i găsi stăpânii. Julie Johnson a mărturisit că este cea mai ciudată postare pe care a făcut-o vreodată.

”Este absolut normal să ne trezim în casa noastră cu unul dintre cățeii noștri în pat cu noi. Doar o mică problemă, ACESTA NU ESTE CÂINELE NOSTRU, nici nu știm cum a intrat în casa noastră. La început, am crezut că este unul de-ai noștri, dar ei rareori se întind pe perne. În întuneric total, am presupus că este al nostru. Nu așa am face toți? La lumina zilei, ne-am dat seama că ne ghemuiam cu câinele altcuiva. Aceasta este cea mai ciudată postare pe care a trebuit să o fac vreodată. Este acesta câinele tău?” a scris Julie.

Nala a fugit chiar înaintea unei furtuni și a căutat un loc sigur

Un update făcut la postare arată că uriașa cățelușă se numește Nala și și-a găsit rapid stăpânii. Ea a fugit în timp ce se plimba, chiar înaintea unei furtuni. În casa familiei Johnson, Nala s-a strecurat printr-o ușă deschisă, căutând un loc sigur. Câinii familiei se pare că n-au reacționat când Nala a pătruns nu doar în casa lor, dar le-a luat și locul lângă stăpâni.

Stăpânii Nalei, jenați de lipsa de limite a cățelușei prietenoase

Chiar dacă Nala a devenit un super star internațional, stăpânii ei sunt jenați că ”nu are nicio limită”. Cris Hawkins, unul dintre proprietarii cățelușei, spune: ”Cățelușul nostru prea prietenos, Nala, a atins un record pentru ignorarea spațiului personal și a adăugat încă un ”truc” pe lista lungă de acțiuni Houdini”. ”Să-i fie rușine Nalei că a intrat cumva în casa unui străin și a invadat spațiul lor personal”, a adăugat Hawkins. ”Din fericire, cuplul a crezut că a fost amuzant și nici măcar nu sunt supărați pentru asta.” a conchis el, conform huffpost.

Un alt cățel a fost viral în această lună pe rețelele sociale. Din păcate, povestea acestuia nu este la fel de fericită precum cea a Nalei. Este vorba despre o cățelușă abandonată lângă o geantă plină cu lucrurile ei favorite, în care se afla și un bilet.

