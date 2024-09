Un copac din Biblie a fost readus la viață dintr-o sămânță ciudată, veche de 1.000 de ani, găsită într-o peșteră / foto în articol

Denumită „Sheba”, specia necunoscută de copac a fost identificată ca aparținând genului Commiphora, care este membru al familiei de tămâie și smirnă (Burseraceae). Există aproximativ 200 de specii de plante vii în această familie astăzi. Acești copaci tind să fie distribuiți în Africa, Madagascar și Peninsula Arabă și au fost apreciați pentru rășinile lor aromatice, potrivit IFL Science.

În ultimii 14 ani, Sheba a crescut la aproape 3 metri înălțime, ceea ce a permis oamenilor de știință să-i descrie caracteristicile pentru prima dată.

Sămânța din care s-a născut copacul a fost datată între 993 și 1202 d.Hr. Deși este aproape morfologic de alți copaci din genul Commiphora, o legătură care a fost confirmată cu secvențierea ADN-ului și analiza filogenetică, se pare că Sheba este diferită de toate celelalte specii prelevate. Cele mai apropiate rude cunoscute ale sale sunt Commiphora angolensis, C. neglecta și C. tenuipetiolata.

Este probabil ca Sheba să fie un supraviețuitor dintr-o populație dispărută de copaci din regiunea Levantului de Sud, care cuprinde Israelul modern, Palestina și Iordania.

Inițial, autorul principal, dr. Sarah Sallon, de la Organizația Medicală Hadassah, Israel, a emis ipoteza că Sheba ar putea fi un exemplar al „balsamului Iudeii”, un copac care a fost apreciat pentru parfumul său în antichitate. Acest arbore a fost descris pe larg de autori greci, romano-bizantini și post-clasici din secolul al IV-lea î.Hr. până în secolul al VIII-lea d.Hr.

Cu toate acestea, Sheba nu are compuși aromatici, așa că acest lucru pare puțin probabil.

„Pe baza constatărilor de mai sus, am respins ipoteza noastră inițială conform căreia „Sheba” este balsamul istoric al Iudeei cultivat în această regiune în timpul antichității și am considerat o a doua ipoteză pentru a explica identitatea răsadului vechi de Commiphora germinat”, scriu autorii în studiul lor.

În schimb, ei cred că arborele ar putea fi un exemplu de plantă din care a fost extras „tsori” biblic. Aceasta a fost o rășină care a fost asociată cu vindecarea în Geneză, Ieremia și Ezechiel.

„Tsori-ul biblic, cel mai probabil produsul unei specii locale, a fost asociat cu regiunea istorică Galaad din Valea Riftului Mării Moarte-Iordania, o zonă muntoasă, bogat împădurită din antichitate, cu o vale fertilă inferioară (ghor) cultivată intens. de-a lungul istoriei”, adaugă echipa.

