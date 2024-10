Un cititor DC News ne-a semnalat o situație petrecută într-un magazin Auchan din România. Acesta a cumpărat o brânză cremă de vacă la promoție, însă, după spusele sale și pozele făcute, pare că nu era chiar o promoție. Așa să fie?

”Unde este reducerea de 35% a produsului?”

Cititorul ne-a relatat că, în timpul perioadei promoționale, prețul a fost majorat de hypermarket, de la 13,10 RON la 19,50 RON, precum se poate observa și în pozele de mai jos, iar abia apoi i s-a aplicat reducerea de 35%, ajungându-se la un preț de 12,68 RON.

Cititorul se întreabă: ”Unde este reducerea de 35% a produsului?”.

Iată mesajul cititorului:

’’Am cumpărat o brânză cremă de vacă, de la Auchan, și am constatat următoarea situație cel puțin contradictorie, în contextul reducerilor exclusive ale cardului de fidelitate Auchan.

La raft era afișat un pliant frumos colorat cu o reducere de 35% aplicată produsului, respectiv erau afișate două prețuri: Fără card de fidelitate era prețul 19,50 RON și prețul cu cardul de fideliate, respectiv 12,68 RON, după reducerea aplicată de 35%!

Însă, după ce am ridicat acel afiș promoțional, am observat că prețul inițial al brânzei, fără această promoție, este, de fapt, 13,10 RON, nu 19,50 RON cât era pe pliantul promoțional. La casa de marcat, după ce am aplicat cardul cu reducerea de 35%, am plătit 12,68 RON!

A doua zi, după ce a expirat promoția, prețul rămas la raft era cel de 13,10 RON! La casa de marcat am plătit, astfel, 13,10 RON! Prin urmare, unde este reducerea de 35% a produsului? Atașez și două dovezi, poze sugestive în acest sens!’’.

FOTO 1

FOTO 2

Am solicitat un punct de vedere/drept la replică la adresa Auchan România, la situația prezentată de cititorul DC News. Îl vom publica când îl vom primi!

