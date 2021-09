Un bărbat a câștigat un jackpot de 45.000 de dolari, însă s-a înecat cu biletul în buzunar

Ghinion de nedescris pentru un bărbat din Michigan. A câștigat 45.000 de dolari la un joc de loterie, însă nu a apucat să-și încaseze banii. Acesta s-a înecat cu biletul în buzunar, scrie New York Post. Gregory Jarvis, în vârstă de 57 de ani, a câștigat jackpot-ul pe 13 septembrie, la Hanul Blue Water din Caseville.

”Un bărbat simpatic venea aici în fiecare zi. Cineva a zis că tocmai s-a câștigat jackpotul și l-a întrebat dacă el este norocosul. Era foarte încântat”, a povestit proprietarul hanului, Dawn Talaski.

De ce nu și-a ridicat premiul

Câștigătorul jackpotului și Talaski s-au întors la han o săptămână mai târziu, unde au consumat alcool. Gregory Jarvis încă nu își ridicase premiul deoarece nu avea pregătite toate actele necesare. Proprietarul hanului a spus că a devenit îngrijorat în momentul în care acesta nu și-a mai făcut apariția la han: ”Nu a venit toată săptămâna și ne-am gândit ca este ceva în neregulă”.

Ulterior și șeful lui Jarvis a mers la han, spunând că bărbatul nu a ajuns nici la muncă.

Cum s-a înecat bărbatul

Vineri, un bărbat care se plimba pe plajă a anunțat poliția că în apă se află un cadavru. Autoritățile au transmis că este vorba despre Jarvis. ”Credem că își lega barca, a alunecat și a căzut, s-a lovit la cap și a murit în apă”, au transmis autoritățile.

Teoria oamenilor legii a fost confirmată ulterior de autopsie. Biletul câștigător a fost dat rudelor bărbatului decedat. Aceștia urmează să ridice premiul de 45.000 de dolari.

Un bărbat a descoperit întâmplător un bilet câștigător de un milion de dolari când făcea curățenie în casă

Un bărbat din Florida care a decis să-și petreacă weekendul făcând curățenie în casă a găsit un bilet de la loterie vechi de câteva luni, care s-a dovedit a fi de fapt unul câștigător, potrivit UPI.com. Dintr-o întâmplare bărbatul a aflat că a câștigat un milion de dolari.

Kenneth Morgan, în vârstă de 54 de ani, din Jacksonville, a declarat oficialilor Loteriei din Florida că și-a cumpărat biletul pentru extragerea din 17 aprilie de la un magazin de băuturi din oraș, dar biletul a ajuns să fie uitat într-un sertar.

“Făceam curat pe 4 iulie când am găsit biletul într-un sertar. Am verificat numerele și am descoperit că am câștigat un milion de dolari. Încă sunt șocat”, a declarat bărbatul.