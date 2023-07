Un avion militar rus s-a prăbușit în Marea de Azov / video

Un avion de vânătoare Su-25, al Federației Ruse, s-a prăbușit în mare în apropierea orașului Yeysk, au declarat oficialii locali, conform Sky News.

Pilotul s-ar fi catapultat cu succes.

Imaginile neverificate de pe rețelele de socializare par să arate o parașută deasupra mării în apropierea unei plaje, precum și o ciocnire în apă.

Orașul Yeysk se află la Marea Azov, de partea cealaltă a regiunii Donețk a Ucrainei, controlată parțial de Federația Rusă.

Oficialii din regiunea Krasnodar din Rusia au declarat că pilotul a fost salvat din apă.

Near #Yeysk, #Krasnodar region, south #Russia, Russian military aircraft Su-25 crashed into the Sea of Azov today:



pic.twitter.com/lwJJDyRzs2