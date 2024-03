Trump, de acord cu interzicerea avortului de la 15 săptămâni: Sunt câteva excepții pentru că ''trebuie câştigate alegerile''

Trump a declarat că are în vedere interzicerea avortului pe plan naţional din săptămâna a 15-a de sarcină, dar susţine şi excepţii în cazuri de viol, incest şi salvarea vieţii mamei.

Dreptul la avort promite să fie o temă fierbinte pentru o parte din electoratul feminim în alegerile prezidenţiale din noiembrie, la care Trump va încerca să-i ia locul la Casa Albă democratului Joe Biden, notează Reuters.



În iunie 2022, Curtea Supremă a SUA a pus capăt garanţiei constituţionale a dreptului la avort, determinând multe state să restricţioneze sau să interzică dreptul la întrerupere de sarcină. Apărarea dreptului la avort a devenit de atunci o miză a democraţilor înaintea scrutinului din noiembrie.



Fostul preşedinte republican nu a precizat până acum dacă intenţionează să promulge o lege de interzicere a întreruperilor de sarcină pe plan naţional, dar a fost foarte aproape de a face acest lucru într-o intervenţie, marţi, la radio.



"Numărul de săptămâni asupra căruia sunt de acord acum oamenii este 15. În sensul acesta mă gândesc şi se ajunge la ceva foarte rezonabil. (...) Chiar şi cei mai duri par să fie acord cu 15 săptămâni", a indicat Trump, intervievat în cadrul unui program matinal pe postul WABC.

Trump a mai spus că susţine excepţiile în situaţiile grave

El a asigurat că va face un anunţ pe această temă la momentul potrivit.



Trump a mai spus că susţine excepţiile în situaţiile în care este vorba de un viol, de incest sau de a salva viaţa mamei, ceea ce, a adăugat el, susţin şi vasta majoritate a republicanilor.



"Uite care-i problema, trebuie câştigate alegerile. Altfel, ne întoarcem exact de unde am plecat", le-a transmis fostul preşedinte republicanilor care sunt în favoarea unei abordări mai conservatoare în problema avortului.



În februarie, New York Times a relatat că Donald Trump şi-a exprimat în particular sprijinul pentru interzicerea avortului de la 16 săptămâni, conform Agerpres.

