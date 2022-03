„Trofeul” lui Putin în Ucraina. De ce Rusia a cruțat până acum Odesa, cel mai mare port la Marea Neagră, aflat aproape de granița României

Președintele Vladimir Putin, în timpul conferinței sale anuale. Sursă foto: Kremlin via DefenseRomania

Multe alte zone precum Nikolaev sunt și ele sub permanentul bombardament al Federației Ruse. Statul agresor controlează în mare partea zona de sud-est iar Ucraina riscă să piardă accesul inclusiv la Marea Neagră.

Experții susțin că Rusia încearcă formarea unui coridor terestru care să lege Federația Rusă de Crimeea prin regiunile ocupate din Donbas în estul țării. Coridorul se poate extinde inclusiv până la Odesa de unde s-ar putea lega de el Transnistria.

Și totuși, în pofida faptului că aproape întreg sud-estul Ucrainei e sub asediul rus, Odesa încă e cruțată.

Angela Grămadă, expertă în relații internaționale și specializată pe spațiul ex-sovietic, președintele think tank-ului Experts for Security and Global Affairs (ESGA), în cadrul emisiunii „Pe Plan Extern” de la DefenseRomania difuzată în fiecare vineri, a făcut referiri cu privire la situația din sud-estul Ucrainei.

„Dacă în privința Mariupolului se poate spune că Federația Rusă a avut un plan de a lega infrastructura strategică pe care o oferă căile de acces spre Crimeea, în ceea ce privește alte localități explicația nu poate fi aceeași” - Angela Grămadă

Odesa, „trofeul” lui Putin? Ucraina e la un pas să piardă sud-estul țării și accesul la Marea Neagră cu pierderi economice uriașe

„În privința Odesei există mai multe întrebări. De ce Odesa e încă neatinsă de trupele ruse sau foarte puțin lovită? Întrebarea este logică și pertinentă. Există și opinii vehiculate de către experții militari cu privire la faptul că Odesa va fi lăsată ca trofeu pentru a fi cucerită la final în vederea obținerii planului inițial - Novorusia care lega puțin și Transnistria de sud-estul Ucrainei.

Cel mai probabil în privința Odesei e vorba și despre controlul total asupra nordului Mării Negre și îngrădirea oricărei rute comerciale pentru Ucraina care ar putea aproviziona comercial țara după încheierea acestei agresiuni militare”, a subliniat Angela Grămadă care a adăugat că porturile din Marea Azov alimentau cu produse partea de est a Ucrainei unde infrastructura nu e foarte dezvoltată.

„În ceea ce privește portul Odesa acesta a rămas unicul port important din punct de vedere comercial pentru Ucraina. De aici nu e aprovizionat doar estul sau sudul țării ci întreaga Ucraină cu bunuri aduse pe mare”, a conchis experta.

Amintim că în aceste zile, în pofida negocierilor, Federația Rusă pare că s-a regrupat și a reluat ofensiva în Ucraina. Rusia a folosit pentru prima oară inclusiv rachete hipersonice.

Urmăriți integral emisiunea „Pe Plan Extern”, episodul 8 care a fost difuzat vineri, 18 martie 2022:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News