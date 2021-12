Tradiții și superstiții străvechi în Ajun de Crăciun. Cete de băieți, comori, descolindat, pețitori și ursiți

Crăciunul, o sărbătoare vădit creștină, care celebrează Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, a reușit în România să încorporeze o serie de tradiții cu substrat păgân, rămase în diferite zone ale țării din timpurile precreștine. Obiceiurile au fost păstrate pentru caracterul lor de oracol, dar și cel protector, unele ritualuri alungând ghinionul și spiritele rele, conform credințelor.

Conform Dicționarului de simboluri și credințe românești, scris și cules de Romulus Antonescu, în Suceava, ”în Ajunul Crăciunului (24 decembrie), fata nemăritată dintr-o familie strânge toate lingurile de la masă, iese cu ele în curte, le scutură în mână, făcându-le să scoată zgomot şi, din ce parte a satului încep să latre câinii, din acea parte îi vor veni peţitorii”.

Tot o metodă de prezicere a viitorului este și ””Calendarul de ceapă", care se face, de obicei, în Ajunul Crăciunului, cu excepţia Ţării Moţilor, unde se practică în seara Anului Nou; (...) femeile pun la fereastră foi de ceapă, cu puţină sare în ele, după câţi copii au; a doua zi dimineaţă, va avea mai mult noroc, în anul ce vine, acel copil a cărui foaie de ceapă este mai plină cu apă; tot în Bucovina, fetele nemăritate umplu pe jumătate cu sare foile de ceapă şi unde se adună, până dimineaţa, mai multă apă, aceea crede că va avea mai mult noroc în dragoste în viitorul an”, scrie Antonescu.

Cetele de băieți, o tradiție străveche păstrată în timpuri moderne

Iată ce scrie Romulus Antonescu despre cetele de băieți, grupurile inițiale de colindători, care aduceau vestea sărbătorii în gospodăriile din satele lor: ”În linii generale, dincolo de structura şi numărul de indivizi, diferite de la zonă la zonă, constituirea unei cete comportă două feluri de relaţii: relaţii în cadrul cetei, între indivizi, conform funcţiei încredinţate la alcătuirea cetei şi relaţii statornicite între ceată şi comunitatea rurală căreia îi aparţine, ambele tipuri fiind impuse de tradiţie.



În Ajunul Crăciunului, feciorii părăsesc familiile lor, ca să locuiască la toană, adică în casa lor, timp de aproape 12 zile; în satele cu locuitori mulţi, sunt două toane, însă de generaţii diferite: una este a feciorilor până la 21 de ani, cealaltă a celor de peste 21 de ani, dar în nici una dintre ele nu se află tineri însuraţi; alegerea de vătaf, numit şi crai nou, se poate face prin vot nominal, prin tragere la sorţi, prin impunerea de sine, dar mai ales prin ridicare de vătaf, adică partizanii unuia dintre tineri îl ridică pe acesta în sus, ca să atingă cu capul coarda, sau podul (tavanul) casei, iar cei ce sunt împotrivă îl trag în jos; dacă feciorul-candidat a reuşit să atingă coarda cu capul, alegerea este confirmată, în caz contrar se propune un altul.

În Ţara Oltului și în Oltenia, se remarcă, la ceata de feciori, că textul colindelor şi gesturile au un puternic caracter de fecunditate, fapt întâlnit şi la cetele căluşăreşti din aceeaşi zonă, care sunt şi ele tot solstiţiale; colindătorii se aşează pe jos, cu picioarele încrucişate sub ei, la gura sobei şi, zgândărind în foc cu beţele lor numite colinde, zic o colindă în care urează toate acestea: porci graşi, oameni sănătoşi, boi trăgători, stupi, cai încurători, oi lânoase etc.”

Descolindatul, un obicei demn de cei care refuză colindătorii

Colindele nu sunt regula general valabilă în timpul Sărbătorilor de iarnă. Autoarea Iulia Gorneanu amintește despre un obicei practicat de cetele de băieți refuzate de gazde.

”În comunitățile tradiționale, până nu demult, refuzul de a-i primi, chiar dacă se întâmpla foarte rar, era aspru sancționat printr-un gest ritualic contrar colindatului, numit „descolindat”. Etnologul Petru Caraman a introdus acest termen în circuitul științific, explicându-l prin „a întoarce în rău urările de bun augur ale colindei sau ale colindelor cântate anterior.

Descolindatul este un colindat „pe dos”. Împlică gesturi ritualice violente precum smulsul porţii, mânjitul ușilor cu păcură, stricatul acoperişului, alungarea vitelor și păsărilor din curte și este însoțit de formule incantatorii aducătoare de rele, un contra-ritual păgubos, revers malefic al colindatului.



Uneori versurile sunt comice: „Câte cuie sunt pe casă/ Atâția păduchi în casă/ Și-atâția șoareci pe masă!", alteori licențioase: "Colindă, colindă/ Bagă iapa-n tindă/ O leagă de grindă/ Îi dă fân să roadă/ Și-o pupă sub coadă!", scrie Gorneanu pe pagina sa de Facebook.

Comorile ce se arată în Ajunul Nașterii Domnului

Așa cum am menționat mai sus, credințele străvechi sunt împletite cu momentul de sărbătoare creștină. Astfel, se crede că în Ajunul Crăciunului comorile din pământ pot fi reperate de oameni.

„Comorile, spun legendele, sunt lăsate de uriaşi, nevoiţi să fugă alungaţi de pitici, dar, în unele povestiri, ni se afirmă şi că au fost părăsite de turcii puşi pe fugă de creştini şi care nu au mai apucat să le scoată din pământ.

La Tecuci se crede că comorile produc flăcări deasupra pământului numai în serile şi nopţile din ajunul Crăciunului (25 decembrie), Sfântului Vasile (Anul Nou), Bobotezei (6 ianuarie) şi Paştelui”, scrie Antonescu în Dicționarul citat.

Obiceiuri de Crăciun în fiecare regiune a țării

Semnificaţiile Crăciunului nu se limitează la ziua de 25 decembrie, iar tradiţiile şi obiceiurile din această perioadă, transmise din generaţie în generaţie, sunt cea mai bună dovadă că românii se pregătesc temeinic pentru Noaptea Sfântă, scrie Mediafax.



Luna decembrie este în sine o întreagă sărbătoare, vestind apropierea Crăciunului cu colinde, miros de brad şi arome de cozonaci, dar mai ales prin gesturi simbolice care nu sunt alese la întâmplare, după cum spune tradiţia bine conservată în rândul poporului român. Originea cuvântului „Crăciun” rămâne în continuare un mister. Unii lingvişti spun că ar fi moştenit din latinescul „creationem”, care înseamnă creaţie sau naştere, iar alte izvoare istorice ar sugera că la originea sa se află un cuvânt mult mai vechi, tracic, de dinainte de romanizarea Daciei. Alţi specialişti spun că ar proveni din slavă. Cel puţin opt sensuri diferite au fost asociate acestui cuvânt de-a lungul timpului.



Dezbaterile despre nume pot continua, dar ceea ce ştim cu siguranţă e că toţi locuitorii Europei celebrează de Crăciun familia şi timpul petrecut cu cei dragi, manifestându-şi respectul şi bucuria prin urmarea tradiţiilor specifice fiecărei ţări. Fără a face excepţie, şi în centrul sărbătorilor de iarnă din România se află tot familia, alături de credinţa într-un an mai bun şi mai prosper. Iată câteva dintre cele mai îndrăgite tradiţii şi obiceiuri din ţara noastră. Crăciun fericit!

Obiceiuri şi tradiţii în Ajunul Crăciunului

Cele mai populare tradiţii şi obiceiuri au legătură cu ziua de Ajun, când, pentru a avea noroc în anul următor, se spune că nu trebuie să mănânci nimic. De asemenea, în această zi se taie câte un măr: dacă are viermi, se spune că cel care a tăiat fructul va fi încercat de boală tot anul, iar dacă mărul este putred, atunci persoana respectivă nu va prinde anul următor.



În ziua de Ajun nu sunt permise supărarea, certurile şi loviturile, dar nici consumul de rachiu. Se spune că cel care bea rachiu pe 24 decembrie, va fi batjocorit de diavol. O altă interdicţie din popor este să mături casa în Ajun, gest aducător de ghinion. În schimb, prin agăţarea unei crenguţe de vâsc în casă, este asigurat norocul şi belşugul, aceasta alungând certurile şi ghinionul. Un alt obicei respectat mai ales la sate este aruncarea boabelor de grâu sau porumb către colindători, acestea fiind apoi adunate şi împărţite la păsări, pentru a da ouă din belşug în noul an.



Deşi majoritatea oamenilor împodobesc bradul de Crăciun când le permite timpul, acesta se împodobeşte de fapt în seara de Ajun, pe 24 decembrie. O tradiţie presupune împodobirea bradului de Crăciun cu un săculeţ mic, umplut cu boabe de fasole albă, care simbolizează puritatea sufletului.



Tradiţiile şi obiceiurile se aseamănă în toate regiunile ţării, dar au şi particularităţi regionale. Iată cum se pregătesc de Crăciun locuitorii din Moldova, Transilvania, Banat, Oltenia şi Dobrogea.

Moldova

Pe lângă împodobirea bradului, în unele gospodării se păstrează un obicei străvechi - decorarea caselor cu plante: busuioc, maghiran şi bumbişor, purtător de noroc. Bucatele tradiţionale din carne de porc, tobă, caltaboşi, cârnaţi, piftie, sarmale sau poale-n brâu sunt preparate de seară. Tradiţia spune că femeile nemăritate îşi pot vedea ursitorul dacă pun într-o strachină, pe prispă, sub fereastră, câte un pic din toate mâncărurile.



În Moldova, în special în Bucovina, oamenii fac turte de Crăciun şi le păstrează până la primăvară, când sunt puse între coarnele vitelor atunci când pornesc la arat. Se spune că aceşti colaci trebuie să fie rotunzi precum Soarele şi Luna.



Bucovina este, de altfel, recunoscută pentru modul în care sunt păstrate tradiţiile. Aici, în ziua de Ajun, femeile obişnuiesc să ascundă fusele de la furca de tors sau să bage o piatră în cuptor pentru a ţine şerpii departe de gospodărie.



O tradiţie frumoasă, dar care s-a pierdut, este cea de a ieşi afară cu mâinile pline de aluat şi de a atinge fiecare pom din livadă, repetând: „Cum sunt mâinile mele pline de aluat, aşa să fie pomii încărcaţi cu rod tot anul”.



Tot în Bucovina sunt preparate 12 feluri de mâncare de post, între care prune afumate, sarmale cu cartofi, ciuperci tocate cu usturoi, borş de bureţi, care sunt pentru masa din Ajun - ultima înainte de încheierea postului. Uneori, sub masă sunt răsfirate câteva fire de fân. Peste masă se petrece un fir de lână roşie, legat sub formă de cruce, iar la colţurile mesei se aşează căpăţâni de usturoi. În mijlocul mesei este pus un colac rotund, iar în jurul său cele 12 feluri de mâncare.



Odată terminată masa, satele sunt animate de colindele cetelor de flăcăi. În unele zone, ei se îmbracă în portul tradiţional, cu sumane sau cojoace şi cu căiuli împodobite cu mirt şi muşcate.



În unele zone, pe lângă colindători ies pe uliţele satului cetele de mascaţi - „babe şi moşnegi” care prin joc, gesturi şi dialog transmit urări pentru anul care vine.

Transilvania

În satele din Maramureş, colindătorii iau cu asalt uliţele încă din Ajunul Crăciunului şi sunt răsplătiţi cu nuci, mere, colaci sau bani. Tinerii umblă din casă în casă cu „Steaua” sau cu „Capra”, reprezentaţii răspândite în numeroase zone din România, potrivit cărţii „Tradiţii de Crăciun” realizate de Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie Bucureşti.



Ceva mai aparte şi consacrat în zona Maramureşului este „Jocul Moşilor”, la originea căruia se crede că au stat ceremoniile cu măşti din nopţile de priveghi, un ritual străvechi de cinstire a morţilor. După ce au colindat toată noaptea, copiii şi tinerii îşi iau bicele şi ies pe uliţele satului. Cine le iese în cale este „croit” de biciul „moşilor”. „Moşii” maramureşeni poartă, în general, o mască făcută din blană de cornute şi bat la uşile oamenilor pentru a-i speria şi pentru a le ura un an mai bun.



O altă tradiţie nelipsită în acest colţ al României este „Viflaimul” - o piesă de teatru popular în care este recreat momentul apariţiei magilor şi al păstorilor ce prevestesc naşterea lui Iisus. În jur de 20-30 de tineri pot participa la acest spectacol în care sunt întruchipate personaje biblice precum Maria, Iosif, Irod, vestitorul, hangiul, îngerul, păstorii, cei trei crai de la Răsărit, ostaşii, moartea, dracul, moşul, străjerul şi mulţi alţii, în funcţie de cât de mare este ceata.



Tot aici, de Crăciun nu se dă cu mătura, nu se spală rufe şi nu se dă nimic cu împrumut. Cei care au animale şi păsări în gospodărie obişnuiesc să le dea mâncare pe săturate şi o bucată de aluat dospit, despre care se spune că le-ar feri de boli.

În unele zone, în Ajunul Crăciunului încă se mai leagă pomii fructiferi cu paie pentru a fi mai roditori în anul care vine. Cei superstiţioşi ung cu usturoi vitele, la coarne şi la şolduri, pentru a alunga spiritele rele. Din străbuni se spune că, dacă vitele se culcă în seara de Ajun pe partea stângă, este semn că iarna va fi lungă şi geroasă.



Tot în Transilvania, se mai păstrează încă, în satele de pe Târnave, „butea feciorilor”. Băieţii se strâng în ceată pentru a aduna, încă din zilele de post, vin pentru petrecerea din ultima săptămână a anului. Ceata de colindători este organizată după reguli complicate şi fiecare membru are un rol (ghirău, ajutor de ghirău, jude, pârgău mare, pârgău mic). Tot în această zonă se cântă un colind cu rădăcini de peste două milenii, intitulat „Împăratul Romei”. Colindul redă contextul istoric al naşterii lui Iisus, în timpul împăratului roman Octavian Augustus şi descrie momentul venirii celor trei magi de la Răsărit cu daruri - aur, smirnă şi tămâie.



În satul Limba, din judeţul Alba, se păstrează încă un vechi obicei - „Piţăratul”. Denumirea vine de la „piţărău” - colacul pe care cei mici îl primesc atunci când merg la colindat. El este făcut din aluat care rămâne de la pâine sau de la cozonaci.



În comuna Ilva Mare din Bistriţa-Năsăud, în Ajnul Crăciunului pornesc prin sat „belciugarii” - tineri costumaţi în capră, soldat, urs, preot, jandarm, doctor, mire şi mireasă, care interpretează, în fiecare casă, o mică scenetă. Obiceiul nu este specific creştinismului, dar oamenii de pe Valea Ilvelor cred că gospodăria în care joacă „belciugarii” va fi una bogată în anul care vine. De aceea, toată lumea îi aşteaptă şi îi răsplăteşte.



La Sălişte, în judeţul Sibiu, se păstrează o tradiţie veche din anul 1895. În seara de Ajun, cetele de feciori colindă în toate casele satului, îmbrăcaţi în costume populare. Colindatul începe cu casa primarului şi a preotului, după care feciorii pornesc din casă în casă, până dimineaţă, iar la final se duc direct la „ceată”, unde colindă „gazda”.



În prima zi de Crăciun, la prânz, cetele de feciori colindă în biserică, după încheierea slujbei, fiind ascultaţi de tot satul. În a patra zi de Crăciun, toate cetele din Mărginime, dar şi din localităţi de dincolo de munţi, din judeţele Vâlcea şi Argeş, sunt invitate la întrunirea cetelor de juni de la Sălişte, care se ţine anual încă de la 1895, cu o singură întrerupere, de zece ani, după al Doilea Război Mondial. Fiecare ceată îşi prezintă jocurile tradiţionale şi mesajul, după care se prind cu toţii în Hora Unirii.

Banat

În localităţile de pe Valea Almăjului, colindătorii iau cu ei un băţ din lemn de alun încrustat în coajă sau afumat la lumânare. Băţul este lovit de podeaua casei pentru a alunga duhurile rele. Alunul fiind naşul, în folclorul românesc, cu el se alungă şerpii, norii, spre a feri gospodăria de diavoli şi a-i aduce prosperitate. Bătrânii aruncă în faţa colindătorilor boabe de grâu şi porumb. Oamenii cred că dacă vor amesteca boabele peste care au trecut colindătorii cu sămânţa pe care o vor pune în brazdă vor avea parte de o recoltă bună în anul care vine.



În Ajunul Crăciunului, sârbii din Banat fac focul pentru pentru a arde „badnajak-ul”. Este vorba despre un trunchi de stejar tânăr care este aprins în noaptea de Crăciun în curtea casei. Scânteile focului ar aduce bunăstare gospodăriei.



În Apuseni, în ultima duminică dinaintea Crăciunului are loc „Crăciunul fiarelor” sau „Noaptea lupilor”. În zorii zilei, un flăcău „neînceput” este trimis la marginea satului. Aici, cu o seară înainte, fetele atârnă într-un copac măşti care reprezintă duhurile pădurii. Flăcăul alege una dintre ele şi devine „vârva” satului - o personificare a lupului, considerat ocrotitorul pădurii şi al vânatului. Băiatul porneşte prin sat, însoţit de o ceată, iar în calea lor nu are voie să iasă nicio fată sau femeie, pentru că se spune că aceasta va fi bântuită tot anul de lupi. Bărbaţii îi primesc în curte, unde îi servesc cu băutură şi friptură. Seara, flăcăii merg la huda lupului, o peşteră adâncă, unde aruncă un purcel sau un berbec, jertfă oferită animalelor sălbatice.

Oltenia

În satele din Oltenia, în Ajunul Crăciunului se practică „scormonitul în foc”. Toţi membrii familiei se adună în jurul focului şi, pe rând, dau cu o nuia, spunând: „Bună dimineaţa lui Ajun/ Că-i mai bună a lui Crăciun/ Într-un ceas bun/ Oile lânoase/ Vacile lăptoase/ Caii încurători/ Oamenii sănătoşi/ Să se facă bucatele, porumbul, grâul”.



„Piţărăii” este un obicei de pe vremea dacilor care se practică în localităţile de pe Valea Jiului şi care semnifică sacrificiul adus divinităţii drept mulţumire pentru rodnicia holdelor şi a pomilor. Piţărăii sunt numai bărbaţi, copii sau adolescenţi, organizaţi în cete, îmbrăcaţi în haine populare care se adună în noaptea dinaintea Ajunului pentru a împodobi steaguri cu clopoţei, năframe multicolore, ciucuri şi coroniţe de flori pe care le agaţă de prăjini de câţiva metri lungime. Alaiul porneşte apoi la colindat.



În Oltenia, văile răsună de Colinde în fiecare Ajun. Cea mai răspândită este „Steaua”, care se cântă, în general, în cete de câte patru. Fiecare membru are un rol: unul ţine Steaua, altul este responsabil cu strânsul banilor, al nucilor şi al covrigilor promişi, în vreme ce alţi doi ţin sacul şi un ciomag, pentru a se apăra de câini. Tot în Oltenia, în ziua de Crăciun, femeile mai respectă încă un obicei vechi de sute de ani - dimineaţa, ele pleacă la cimitir, unde dau cu tămâie mormintele, după care se întorc acasă şi scot colacii de le copt. Pe fiecare colac sunt puse un ou şi o lumânare, iar apoi se dă de pomană prin vecini.

Dobrogea

Varianta dobrogeană a „Caprei” este „Struţul”. Tradiţionala costumaţie de Crăciun este făcută în această zonă dintr-o ţesătură groasă de lână, de care sunt prinse legături de stuf, plante găsite din abundenţă pe malurile lacurilor dobrogene. Flăcăii se strâng în cete încă din 6 decembrie, de la Moş Nicolae, pentru a începe repetiţiile. În trecut, cetele erau foarte bine organizate. Fiecare avea un „cap” care se asigura de păstrarea tuturor tradiţiilor, un ajutor, un contabil, un ţuicar, un pisic şi o iapă. Aceste orânduiri se mai păstrează încă în unele localităţi în care băieţii se mai organizează după vechile obiceiuri.



În nordul Dobrogei, în apropierea Munţilor Măcinului, cetele de feciori au şi „Oleleul” - personaj de origine păgână care intră primul în gospodărie, înconjoară ceata de colindători de două-trei ori, după care o veghează. Oleleul are misiunea de a speria duhurile rele. El este îmbrăcat în general în cojoc din piele de oaie şi înarmat cu un buzdugan şi cu o sabie din lemn. Costumaţia este completată cu beteală, clopoţei şi tălăngi pe care „oleleul” le bate din pământ pentru a proteja gospodăriile de spiritele rele.



Tot în zona Dobrogei se găsesc şi aşa-numiţii „moşoi”. Aceşti colindători cu măşti colorate au devenit o emblemă pentru Luncaviţa, singura comună din România în care se mai practică obiceiul. Colindătorii poartă măşti pentru a simboliza prezenţa spiritelor strămoşeşti care alungă răul din calea naşterii lui Iisus şi vestesc un an mai îmbelşugat, cu linişte şi bucurii. Moşoii se costumează într-un cojoc lung până în pământ, întors pe dos, din blană de vulpe sau de iepure, măşti făcute din tărtăcuţe, coarne de berbec, panglici colorate, flori şi mărgele colorate.

