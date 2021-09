Toate spitalele din ţară vor rămâne deschise. Andrei Baciu: Facem toate eforturile

Medicul Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Educației, a anunțat în direct la Antena 3 că toate spitalele din ţară vor rămâne deschise, indiferent de creşterea numărului de cazuri COVID.

”Crește numărul de cazuri, vedem de la o zi la alta, de la o săptămână la alta, ceea ce la nivel individual, pentru fiecare dintre noi înseamnă că există un risc mai mare de a intra în contact cu cineva care este infectat, fie că știe, fie că încă nu știe, fie de a intra în zone în care există o transmitere mai mare. Pe de-o parte există situaţia din spitale, unde vorbim de o creştere a numărului de locuri de paturi ocupate la Terapia Intensivă şi paturi şi bolnavi care sunt în spital în secţii normale, fără a fi ajuns la Terapie Intensivă. Facem toate eforturile pentru a creşte cât mai rapid numărul de paturi. În momentul de faţă, avem 1.087 de paturi şi se fac eforturile pentru a se activa toate paturile din Planul Naţional de Rezilienţă şi a se ajunge la cifra de 1.600”, a declarat medicul Andrei Baciu.

Eforturi pentru eliberarea paturilor la ATI

”Se vor elibera şi se vor operaţionaliza din ce în ce mai multe paturi, deci nu suntem într-o situaţie în care cineva să nu poată să beneficieze de Terapie Intensivă dacă are nevoie, sau de medicaţia de care are nevoie pentru a fi tratat de COVID-19. Deci nu suntem nici pe departe în acea situaţie. Sigur că eforturile sunt semnificative, cu atât mai intens în ultimele două-trei săptămâni când aproape la nivelul fiecărui spital s-au reamenajat secţiile, paturile, astfel încât să se creeze circuite mixte, Covid şi non-Covid. Spitalele nu se vor mai închide. Toate spitalele rămân deschise şi toate spitalele, ca regulă generală, vor avea secţiuni Covid şi non-Covid, cu mici excepţii. Aici vorbim de spitale de boli infecţioase sau de spitale care nu pot, din cauza arhitecturii, din motive logistice, să creeze circuite separate. Un exemplu este spitalul din Câmpina, care este un spital care are rezultate foarte bune, are 10 paturi de Terapie Intensivă, însă nu se pot crea circuite separate", a precizat Andrei Baciu, în cadrul emisiunii În faţa naţiunii”, a declarat Andrei Baciu.